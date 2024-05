Mel: «Hay equipos que se juegan mucho, debemos ser profesionales»

“Hay que ser profesionales y tener la mayor seriedad tanto en el campo como en todas las decisiones que tomemos porque el Mallorca se juega mucho y también otros equipos de LaLiga”; éstas eran declaraciones que realizaba Pepe Mel en la rueda de prensa previa al encuentro que los rojiblancos van a disputar este domingo, a las 19 horas, en el Estadio de Son Moix, aunque también pueden ser extensivas a la siguiente jornada, cuando el Almería reciba al Cádiz. Y es que como subrayaba el técnico “estos partidos son muy difíciles de jugar, y creo que todo el mundo lo entiende. Te pones en la piel del adversario, pero somos profesionales y tenemos que intentar ganar”.

Ciñéndose a la inminente cita frente al RCD Mallorca, el entrenador del conjunto almeriense adelantaba que “habrá cambios en el once inicial y jugarán los que más frescos estén y lo que más ilusión tengan de demostrar cosas”. Seguidamente añadía, en este mismo sentido, que “contra el Barcelona comenzamos a jugar el jueves y casi terminamos el viernes. Hay un cansancio físico”.

Pepe Mel dará la lista de convocados este domingo antes de viajar a Palma de Mallorca en vuelo chárter. Son bajas seguras Ramazani, por sanción: Baba, que fue operado el pasado viernes de apendicitis, y Lopy, que se ha retirado del último entrenamiento con una dolencia muscular. El técnico no tenía problemas en decir que Fernando será el portero, y argumentaba que “uno de los aspectos más positivos que me he encontrado en el vestuario es el comportamiento tan fantástico que han tenido los tres porteros profesionales de la plantilla, algo que no suele ser muy común”.

Al hablar del Real Mallorca indicaba que “se lo juega todo. Llegó a la final de la Copa del Rey, perecía que no iba a tener problemas y ahora tiene que jugar un partido con nervios. Espero un rival muy intenso, como son todos los equipos de Javier Aguirre; además va muy bien por alto y pienso que no variará el sistema. Va ser muy complicado porque encima si tú quieres jugar te presiona muy arriba, y si no te hace un fútbol directo”.

Pepe Mel, finalmente, le deseaba suerte al filial ante su participación en el play-off de ascenso, abogaba por que logre subir, destacaba la importancia de la labor de cantera y valoraba la importancia de tener gente de la propia casa porque, como significaba, “alimenta muchas cosas entre la afición y el propio club”.