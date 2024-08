Los médicos de Ibiza que tienen aprobado el concurso oposición celebrado a principios de 2023 pero que no cuentan con el certificado de catalán que exigía el anterior Govern presidido por la socialista Francina Armengol se quedan finalmente sin plaza. El actual Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens asegura que no puede hacer nada para revertir una situación que considera «totalmente injusta» como es la de dejar sin plaza a profesionales bien formados y con experiencia por el hecho de no dominar la lengua catalana.

Hace ya un año que el Govern de Prohens eliminó el requisito del catalán para todo el personal sanitario con la intención de poder captar a los mejores profesionales y fidelizar a los que ya están trabajando. La supresión de la exigencia del catalán, sin embargo, no afecta a los médicos de Ibiza, entre ellos una oncóloga de prestigio internacional y al menos una docena de médicos especialistas con amplia formación y experiencia pero que no disponen del certificado B2 que acredita el conocimiento de la lengua catalana.

La situación de estos médicos es totalmente rocambolesca pero así y todo la actual Conselleria de Salud sostiene que no puede concederles la plaza puesto que en las bases modificadas de la convocatoria del concurso oposición se exigía el catalán.

La propia presidenta de Baleares, Marga Prohens, reconoció recientemente en una entrevista con OKDIARIO que el Govern no puede revertir situaciones derivadas de actos administrativos que se produjeron con anterioridad a la llegada del PP al Ejecutivo autonómico. Prohens añadió que «se intentará paliar de alguna forma» la situación de estos médicos con oposición aprobada pero que han perdido la plaza por el catalán.

La realidad es que en las bases iniciales de la convocatoria realizada por el anterior Govern para la convocatoria de plazas sanitarias no figuraba el requisito del catalán. Se había eximido de esta exigencia ante la emergencia que había en Ibiza por falta de profesionales.

La historia se inicia a finales de 2022, cuando el anterior Ejecutivo autonómico convocó las oposiciones para cubrir diversas plazas de personal sanitario en las que no exigía el requisito del catalán. Posteriormente, cuando el proceso ya estaba en marcha, el Govern de Armengol recuperó la exigencia del catalán, pero este cambio de criterio no fue advertido a los aspirantes a conseguir una empleo en el Servicio de Salud de las Islas.

Las bases de la oposición establecían que el conocimiento del catalán contaba como mérito, que no era requisito, pero a mitad de proceso el Govern de Armengol cambió de opinión por exigencias del independentismo, impuso el catalán como requisito y se olvidó de avisar a los opositores.

El sindicato independentista Stei y la organización también separatista Obra Cultural Balear mostraron su indignación por que no se exigiera del catalán y presentaron un recurso.

Se acercaban las elecciones y el Govern de Armengol lo que menos deseaba era un enfrentamiento con entidades afines al pacto de izquierdas, como el sindicato Stei y la OCB, la versión balear de la catalana Òmnium Cultural. Por ello, en mitad del proceso y sin avisar a los opositores, la Conselleria de Salud que presidía la socialista Patricia Gómez decidió volver a imponer el requisito del catalán.

Especialistas sin certificado de catalán

OKDIARIO ha ido contando el caso de dos de los profesionales afectados por la exigencia del catalán que impuso Armengol. Uno de ellos es el doctor Julen Landín Basterra, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Landín ahora sopesa marcharse de la isla después de haber aprobado las oposiciones pero no haber podido ocupar su plaza al no tener el requisito B2 de catalán. «Si esta exclusión sigue adelante, mi pareja [también médico] yo nos marcharemos de Ibiza el año que viene», comentó a este diario.

La realidad es que a los médicos de Atención Primaria (el médico del centro de salud con cupos de medicina familiar) no les conceden la prórroga por considerar el Govern que es una categoría diferente, aunque el trabajo esté realizado por profesionales con la misma cualificación y haya antecedentes legales de que deben ser tratados con igualdad en oposiciones que tengan que ver con puestos laborales de su especialidad.

Otro caso también contado por este diario es el de la oncóloga de prestigio Alicia Quílez, que ha perdido su plaza en el Hospital Can Mises de Ibiza por no tener el certificado de catalán que exigía el Govern de Armengol.

Quílez cuenta con una amplia experiencia en diversos hospitales de España y el extranjero, ha trabajado en Navarra con el reconocido especialista en oncología Antonio González y ha elaborado su tesis doctoral sobre la prevención del cáncer de mama en Lyon (Francia). El problema es que no domina el catalán y por ello se ha quedado sin plaza en Ibiza.

El proceso por el que la doctora Quílez ha perdido su plaza es surrealista. Después de una trayectoria de tres años en el área de oncología de Ibiza, en diciembre de 2022 se inscribió en el concurso oposición convocado por la Conselleria de Salud para conseguir una plaza fija. Gobernaba el pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol y en esta convocatoria se decidió eliminar el requisito del catalán ante el grave déficit de oncólogos en Ibiza.

El 8 de enero de 2023 Quílez renuncia a su plaza en Ibiza para poder finalizar su tesis doctoral en Lyon. Renunció con el convencimiento de poder conseguir más tarde la plaza fija mediante el concurso oposición. Aprobó las pruebas pero ha perdido su plaza por el catalán.