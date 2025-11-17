Marta Cardona, la mallorquina que brilla con luz propia

La vela española vuelve a brillar en la escena internacional. La regatista del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela (RFEV) Marta Cardona fue proclamada ganadora del premio Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year 2025, que distingue a la mejor regatista joven del mundo. La ceremonia, organizada por la Federación Internacional de Vela (World Sailing), se celebró en Dún Laoghaire (Irlanda).

La irrupción de Marta Cardona en la élite internacional ha sido tan rápida como contundente. Con solo 20 años, la deportista del CN Arenal dio el salto de la clase 49er FX al 470 mixto, formando tripulación con Jordi Xammar (CN El Garraf y RCN Barcelona).

Juntos han conquistado este año los títulos de campeones del mundo (junio, Gdynia, Polonia) y campeones de Europa (mayo, Split, Croacia), un logro histórico por su rapidez, consistencia y nivel competitivo, ya que ambos apenas sumaban cuarenta sesiones de entrenamiento conjunto cuando subieron a lo más alto del podio continental. Ese éxito confirmó el liderazgo competitivo del patrón catalán y la capacidad de adaptación y madurez deportiva de Cardona.

En poco tiempo, la deportista balear ha mostrado un rendimiento que la sitúa como una de las figuras emergentes de mayor proyección dentro de la vela internacional, algo que no ha pasado desapercibido para el mundo náutico y World Sailing.

“Recibir este premio es algo increíble. Ha sido un año muy especial y quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado: mi familia, mi club, mis entrenadores, la RFEV y a Jordi. Hemos trabajado muy duro, y sentir este reconocimiento me da aún más motivación para todo lo que viene”, declaró la mallorquina.

Con este galardón, la vela española reafirma su posición entre las más competitivas del mundo. España vuelve a figurar entre los ganadores de los premios World Sailing por segundo año consecutivo, tras el triunfo en 2024 de Diego Botín y Florian Trittel. La pareja firmó un año histórico con el oro olímpico en París 2024 en 49er y el título de campeones de SailGP, recogiendo en Singapur el premio como mejores regatistas masculinos de 2024.

Este 2025, además de por Cardona, España también ha estado representada en los premios de World Sailing en otras categorías, con su compañero Jordi Xammar como candidato a mejor regatista masculino del año y el proyecto “Yes We Sail”, impulsado por el navegante invidente Dani Anglada, nominado en la categoría de Equipo del Año.

El presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González, ha destacado el significado del galardón otorgado a Cardona: “Este premio confirma el extraordinario talento y la madurez deportiva de Marta. Representa a una nueva generación que llega con fuerza y con ambición. Para la vela española es un orgullo verla en lo más alto del mundo. Este reconocimiento es merecidísimo. Creemos que también Jordi Xammar y el proyecto Yes We Sail de Dani Anglada merecían ser premiados, pero así es el deporte, y pueden sentirse muy orgullosos de haber sido finalistas”, ha señalado.