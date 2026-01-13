Mario Rivillos será el capitán de España en el Europeo

Mario Rivillos, con España, y Fabinho y Lucão, con Brasil, afrontan en las próximas semanas dos torneos de primer nivel que volverán a situar al club mallorquín en el escaparate internacional. Tras un calendario de máxima exigencia, con hasta 26 partidos disputados en los últimos cuatro meses, la competición entra ahora en un parón de casi un mes con motivo de las grandes citas internacionales: la Eurocopa y la Copa América de fútbol sala. Un período que permitirá al Illes Balears Palma Futsal recuperar energías, pero que también supondrá la ausencia de tres de sus referentes, convocados con sus respectivas selecciones.

Mario Rivillos inició ayer lunes la concentración con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El combinado dirigido por Jesús Velasco realizará diez sesiones de entrenamiento antes de que el seleccionador haga el descarte definitivo de uno de los 16 jugadores convocados, de cara al viaje a Liubliana (Eslovenia) previsto para el día 20 de enero. Desde allí arrancará la Eurocopa, que se disputará entre Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero. España debutará el viernes 23 ante la anfitriona Eslovenia (20:30 horas), para completar la fase de grupos frente a Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas) y Bélgica el jueves 29 (17:30 horas).

Rivillos llega al Europeo como capitán y uno de los pilares del equipo nacional. Además, es el único jugador en activo que formó parte de la selección campeona de Europa en 2016, precisamente el último título continental de España. Aquel torneo, disputado en Serbia, tuvo al ala del Palma Futsal como uno de sus grandes protagonistas, siendo Bota de Oro junto a Miguelín y formando parte del quinteto ideal del campeonato. Diez años después de aquella conquista, Rivillos será el referente que lidere a España en una nueva Eurocopa tras haber regresado a la selección el pasado año, después de ocho temporadas de ausencia. En la lista de 16 también figura Jesús Gordillo, exjugador del Illes Balears Palma Futsal.