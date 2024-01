Marcelino: «Es muy difícil ganarle un partido al Mallorca»

«Es muy difícil ganarle un partido al Mallorca», ha advertido hoy en rueda de prensa Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal. «Defienden con mucha gente y son muy físicos», ha puntualizado después de recordar que «sus tres últimas salidas han sido ante Real Sociedad, Atlético y Real Madrid y en todas ellas han perdido sólo por la mínima».

“Es un equipo al que es muy difícil ganar, así lo dicen sus resultados. Han cosechado 10 empates y lleva 10 puntos de 15. Sus últimas tres salidas eran ante Real Sociedad, Atlético y Real Madrid y ha perdido por la mínima. Su entrenador tiene mucha experiencia y ha demostrado a lo largo de su trayectoria saber optimizar los recursos y lograr resultados tremendos. Defienden con mucha gente, son muy físicos y con juego directo. Es muy importante la primera y segunda jugada y aprovecha el contraataque bien. Será muy difícil pero trataremos poner en juego nuestras armas. La determinación en las áreas será definitiva. En Las Palmas no lo fuimos y el rival sí. Esperamos revertirlo”, ha afirmado el técnico asturiano.

Sobre las ausencias por lesión que sufre su equipo recalcó que “por suerte no me he encontrado nunca con una situación así de tantos lesionados, pero hay que ponerle solución. Estamos en una situación compleja y, sin contar a Guedes, disponemos para mañana de 12 jugadores de la primera plantilla más los porteros. Pero hay que afrontarlo y no vale como excusa. Están siendo lesiones de infortunio, no son musculares si no tobillos, rodillas en caídas aparatosas y extrañas. Nos debe dar la fuerza para que los disponibles piensen que tienen la suerte de no estar lesionados y que pueden jugar. Hay que juntar las fuerzas para cambiar los resultados”.

“Hay que mirar hacia adelante. En las situaciones complicadas hay que estar unidos. Lo primero es estar convencidos de nuestra capacidad, y el cuerpo técnico cree totalmente en los jugadores de los que dispone. Tenemos que volver a encontrar nuestra mejor versión porque la actual está alejada. El trabajo y la constancia son las mejores armas. Si las convertimos en hábitos estaremos cerca de modificar una dinámica de la que queremos salir”, agregó Marcelino.

Por último, sobre la llegada de Gonçalo Guedes explicó que «es un jugador de un alto nivel si no tiene merma física, que creemos que no. Es lógico que le falte ritmo de competición porque ha tenido poco en los últimos meses. Es un futbolista que puede jugar en cualquier posición de ataque, tanto en ambas bandas como delantero. Le conocemos bien y a su máximo nivel es un jugador diferencial. Tenemos que intentar que lo recupere, tanto desde el punto de vista físico y futbolístico como mental. Como estamos en enero y conocemos al futbolista y a la competición, creemos que todo ese proceso se puede acortar. Trataremos de que nos ayude porque no tenemos muchos efectivos en este momento”.

“Conmigo jugó principalmente en la banda izquierda, quizás porque teníamos estructurado el equipo de esa forma y teníamos un jugador muy importante como Rodrigo como segundo delantero. Pero puede ocupar muy bien esa plaza. Su última temporada en el Valencia fue uno de los jugadores con mejor rendimiento en la liga jugando como delantero. Con nosotros lo hizo en alguna ocasión puntual, y también en banda derecha. Sus cualidades de velocidad y desequilibrio nos pueden ayudar mucho. Debe adaptarse y entre todo optimizar su capacidad, que la tiene. Podemos conseguir que su rendimiento sea muy alto», dijo para finalizar.