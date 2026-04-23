Mano dura en Baleares al alquiler ilegal de barcos: 162 sanciones por valor de casi 500.000 euros

Mano dura en Baleares al alquiler ilegal de embarcaciones: 162 sanciones por valor de casi 500.000 euros. Un total de 116 expedientes se han iniciado a partir de actas o denuncias formuladas por la Guardia Civil o por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la AEAT.

Los 46 expedientes restantes se han incoado a partir de inspecciones realizadas por los técnicos de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo del Govern tanto de carácter documental como a bordo de las embarcaciones.

Es una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa en la reunión de la Mesa Náutica que ha tenido lugar este jueves en presencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Durante el encuentro, administraciones y representantes del sector han coincidido en la necesidad de avanzar hacia una mejor ordenación de la actividad náutica, pese a las diferentes visiones existentes sobre la regulación, especialmente en el ámbito del chárter náutico.

En este contexto, ha informado la Conselleria en un comunicado, se ha analizado la situación actual de la normativa en materia de chárter, marcada por la aprobación del decreto que regula esta actividad y establece requisitos como la inscripción en lista sexta o la limitación de determinadas prácticas comerciales.

Este marco normativo se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, con varios recursos judiciales en tramitación, lo que pone de relieve «la complejidad y la sensibilidad» de esta regulación dentro del sector.

Asimismo, se han abordado las alegaciones presentadas al proyecto estatal de real decreto en materia de marina mercante, en el que el Govern ha planteado la necesidad de preservar las competencias autonómicas en la ordenación de la actividad náutica.

Durante el debate se han puesto sobre la mesa diferentes visiones sobre cómo compatibilizar el desarrollo del sector con la capacidad de carga del litoral, así como sobre las medidas más adecuadas para corregir prácticas irregulares y asegurar una competencia equilibrada.

En esta línea, se han presentado los resultados de la actividad sancionadora correspondiente a 2025, con 162 expedientes iniciados por infracciones vinculadas principalmente al alquiler de embarcaciones.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha defendido que esta actividad inspectora es una herramienta relevante para mejorar el cumplimiento normativo y reforzar la seguridad en el mar.

La intensificación de las actuaciones permite detectar, sancionar y prevenir actividades de chárter que no cumplen los requisitos legales o que vulneran la normativa vigente.

En paralelo, Ports de les Illes Balears avanza en el despliegue del nuevo servicio de vigilancia, inspección y control del litoral, concebido para reforzar la seguridad y el control de usos en el entorno costero, con especial atención al seguimiento de la actividad náutica y recreativa.

El servicio se articula a través de una flota específica de embarcaciones de vigilancia, apoyada por personal inspector habilitado y por un sistema de coordinación centralizado, lo que permite incrementar la capacidad de detección de infracciones, mejorar la presencia preventiva en el litoral y reforzar la actuación frente a prácticas irregulares, especialmente en periodos de mayor actividad náutica, como la temporada estival.