Cargado de bajas, sin nada en juego a nivel clasificatorio, el Mallorca recibe esta tarde al Valencia en un choque clave para los chés, que buscan la salvación definitiva aunque están a tan sólo dos puntos del descenso. Penúltimo partido en Son Moix de Kang In Lee, que se enfrenta al equipo que lo hizo debutar en España. El resultado del Mallorca-Valencia va a ser decisivo para la parte baja, aunque por suerte para los de Aguirre son sólo un convidado de piedra.

«Hay cuatro descartados que son Augustinsson, Raíllo, Nastasic y Galarreta. Probamos hoy con Morlanes, Gio y Jaume Costa, no los vi demasiado bien. Los llevaré pero no estoy seguro, si tuvieramos 32 puntos se la jugarían los tres. Gio en Almería tuvo el mismo dolor que tenía anteriormente», admitió ayer en la sala de prensa el entrenador mexicano, que ha tenido que completar con jugadores del filial una convocatoria en la que apenas hay centrocampistas «porque no quedan más».

El técnico, cuya renovación será anunciada la próxima semana, pidió un esfuerzo final a sus jugadores y admitió que «estoy preocupado por la imagen que dejamos en Almería que no me gustó nada. Tampoco estos días he podido tocar la tecla necesaria, no veo a los jugadores con la chispa necesaria. Hay que espabilar, no podemos dar esta imagen en el final de temporada».

«Me sumo a toda la gente de mi gremio que he escuchado, que tiene que parar esto. En el momento que se escuche un insulto grave hay que parar e irnos. Me parece que estamos a tiempo, todavía no ha ocurrido ninguna desgracia. Estamos a tiempo de cortar por lo sano, es la mejor opción», dijo finalmente Aguirre en relación al caso Vinicius.

El Valencia, por su parte, llega tras dos victorias consecutivas, la última en el polémico partido ante el Real Madrid. Su entrenador Rubén Baraja recordó que «llevamos mucho tiempo sufriendo y tenemos la ambición de conseguir la tercera victoria seguida y pensando en positivo, aunque por supuesto respetando al Mallorca que es un equipo muy compacto».

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Antonio Sánchez, Hadzikadunic, Valjent, Copete, Maffeo, Baba, Dani Rodríguez, Amath, Kang In Lee y Muriqi.

Valencia: Mamardashvili, Correia, Gabriel, Diakhaby, Gayá, Nico González, Javi Guerra, Diego López, André Almeida, Samu Lino y Kluivert.

Árbitros: Hernández Hernández (campo) y González González (VAR).

Estadio: Son Moix, 19.30 horas.