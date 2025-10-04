El Mallorca se va a dormir como colista de Primera División tras su derrota en San Mamés ante el Athletic. Con ocho jornadas consumidas el equipo de Arrasate suma cinco puntos, fruto de una victoria y dos empates. Los otros cinco partidos los ha perdido. Depende de otros resultados para saber si definitivamente se va al parón como último clasificado, pero lo tiene realmente mal.

Su única opción para evitar el farolillo rojo pasa porque alguno de los otros equipos que están con cinco puntos, y que aún no han jugado, reciban una goleada, pero en realidad su única baza está en Vigo, ya que Real Sociedad y Rayo se enfrentan entre sí en Anoeta y no parece sencillo que haya una diferencia muy amplia entre ellos.

El Mallorca está con -6 tras su derrota en San Mamés, mientras que la Real Sociedad parte con -4, el Celta con -3 y el Rayo con -3. Curiosamente, si el Celta perdiera ante el Atlético 1-4 en Balaídos este domingo por la noche se produciría un empate a todo con los de Arrasate ya que ambos equipos habrían marcado los mismos goles (7) y habrían recibido una cantidad idéntica (13).

El Mallorca volverá a jugar fuera de casa en la próxima jornada, en este caso en el Sánchez Pizjuán de Sevilla el sábado 18 de octubre a las dos de la tarde. Su siguiente partido en Palma será ante el Levante, que se ha impuesto este sábado 0-2 en el Carlos Tartiere al Oviedo.