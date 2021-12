El Mallorca se jugará esta tarde su futuro en el estadio Nuevo Ganzábal de Langreo (19.00 horas) ante un Llanera muy inferior que ocupa las últimas plazas en la Segunda División de la RFEF. Sobre el papel los baleares son muy superiores, pero sucedía lo mismo en la anterior eliminatoria ante la Gimnástica Segoviana y fue necesario llegar a la prórroga. Luis García Plaza quiere evitar disgustos y pide a sus jugadores «máxima concentración».

Para uno de ellos el partido será muy especial. Leo Román se convertirá hoy en el primer ibicenco que se enfunde la camiseta del Mallorca en un encuentro oficial ante la baja de Dominik Greif, que sigue lesionado de la espalda. Dos futbolistas pitiusos jugaron en el pasado con el Mallorca, pero en ambos casos sólo partidos amistosos. Se trata del también portero Juan Tur Pujol, que jugó el 27 de marzo de 1958 en Porreres, y el delantero Antonio Ferrer Díaz, que disputó precisamente ante el Ibiza el Trofeo Muebles Planells. Ferrer Díaz pudo haber seguido en la primera plantilla, pero ese mismo verano fichó por el Levante y de ahí se fue al Valencia y al Hércules.

Luis García plaza confirmó ayer su titularidad y también dijo que deberá elegir entre dos de los tres jugadores de campo con ficha del filial porque siempre debe haber sobre el terreno de juego más de siete futbolistas profesionales: «Gayá, Llabrés o Fer Niño, uno de ellos, no podrá ser de la partida por el tema de las fichas del filial. Eso nos condiciona, pero la normativa es así”.

El técnico admitió que no pasar «sería un fracaso», pero también recordó que «no son nada sencillos estos partidos. Para la UD Llanera es el partido del año, por ello, no va ser nada fácil ganar. No tenemos ninguna excusa, ya que si no pasamos, voy a estar muy decepcionado”, apuntaba el técnico madrileño».

Greif, Sastre, Raíllo, Lago Junior, Amath y Hoppe por lesión, Galarreta por sanción y Baba por precaución. La nómina de ausencias en 32avos de final de la Copa del Rey es extensa, pero el Mallorca tiene equipo más que suficiente para eliminar a un rival modesto como es el Llanera que, además, no podrá ni siquiera jugar en su campo, ya que el encuentro se ha trasladado al estadio del Langreo, de césped artificial, que sí cumple las condiciones reglamentarias que pide la Federación.

El Mallorca volverá a la isla después del partido y preparará durante el viernes y el sábado el choque del próximo domingo en Granada con el que pondrá punto y final al año 2021. Los jugadores se irán después de vacaciones, pero volverán el día 27 al trabajo porque 2022 se estrenará con un Mallorca-Barcelona el día 2 en Son Moix