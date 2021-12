Leo Román hará mañana historia en el Mallorca al convertirse en el primer futbolista ibicenco que viste su camiseta en un partido oficial. Luis García Plaza ha confirmado hoy su titularidad mañana en Langreo, en el encuentro de Copa ante el Llanera. El entrenador ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para analizar el choque. Los asturianos se encuentran en posiciones de descenso en 2 RFEF.

El cuadro balear, una semana más, tendrá numerosas bajas para enfrentarse a los asturianos: “Greif, Sastre, Raíllo, Lago Junior, Amath, Hoppe y Galarreta por sanción no estarán mañana. En el caso de Baba, no estará para Copa del Rey, pero creo que para el domingo contra el Granada no habrá ningún problema para que juegue”.

En la segunda eliminatoria de Copa del Rey ya se han producido las primeras sorpresas. La eliminación del Levante y el Alavés frente a rivales de menor categoría, se han convertido en un serio aviso para el resto de clubes: “Lo que pasó ayer con estos equipos, si le sumas las dificultades que tuvieron Celta y Espanyol, vemos que no son nada sencillos estos partidos. Para la UD Llanera es el partido del año, por ello, no va ser nada fácil ganar mañana. No tenemos ninguna excusa, ya que si no pasamos, voy a estar muy decepcionado”, apuntaba el técnico madrileño.

Con la baja por lesión de Domink Greif, el guardameta Leo Román, se convertirá en el primer ibicenco de la historia en jugar con la casaca del RCD Mallorca: “Mañana jugará Leo. Gayá, Llabrés o Fer Niño, uno de ellos, no podrá ser de la partida por el tema de las fichas del filial. Eso nos condiciona, pero la normativa es así”.

Sobre el encuentro de mañana a las 21 h, García Plaza, quiere que sus pupilos afronten la eliminatoria con ambición: “Son un equipo con un físico importante. Tienen dos delanteros muy grandes, suelen jugar bastante directo, con buen balón parado y con gente que domina esa situación. Pienso que la clave es la predisposición de jugar al máximo y poder adaptarnos al césped artificial. Tenemos que tomar de ejemplo los encuentros coperos de ayer y la primera mitad en Segovia”, detallaba el entrenador.

El 2021 quedará marcado por la consecución de un histórico ascenso a Primera División, por ello, el entrenador del cuadro balear quiere endulzarlo con dos triunfos más: “El año ha sido muy bueno. Con el ascenso, haciendo el récord de puntos de la historia del club, creo que fue algo muy bonito. Esta temporada nos hemos adaptado a lo que vamos a ser, un equipo que tendrá sus momentos complicados y otros no tanto. Llevamos una buena dinámica, por eso, creo que sería un broche de oro poder conseguir las victorias en Copa y en Granada”, concluyendo así la conferencia de prensa previa a la eliminatoria copera.