El Mallorca pide a gritos un delantero centro goleador. Luis García Plaza ya lo dijo ayer en la sala de prensa: «nos falta mordiente arriba». Y es una absoluta evidencia. La búsqueda de un 9 que pueda resolver los problemas en ataque del equipo se ha convertido en una prioridad para el director de fútbol Pablo Ortells, que hasta ahora ha fracasado estrepitosamente en encontrarle un sustituto al croata Budimir, el último gran goleador que tuvo la plantilla.

El elegido parece claro. Tal y como adelantó OKBALEARES el catalán de origen dominicano Mariano Díaz es el gran objetivo de la dirección deportiva en el mercado de enero porque responde al perfil que busca el club: un delantero de reconocido prestigio, que conozca bien la Liga española y que esté en disposición de ser titular desde el primer día, sin tener que pasar ningún periodo de adaptación.

Mariano parece la solución a los problemas de gol que sufre el equipo, pero las dificultades para ficharlo son máximas, no sólo porque todo depende de la voluntad del jugador, que hasta ahora no ha querido salir del Real Madrid pese a su situación residual en la plantilla, sino porque además lo mismo que piensa el Mallorca lo comparten otros clubes que están en su misma situación. Va a haber tortas en el mercado de invierno por el fichaje de Mariano porque pretendientes no le van a faltar. En España y fuera de España.

De todos modos, falta más de un mes para que se abra la ventana de fichajes, así que por lo menos hasta después del parón navideño habrá que tirar con lo que hay, y de entrada toca afrontar el próximo miércoles a las siete de la tarde el primer partido de la temporada en la Copa del Rey en el campo de la Gimnástica Segoviana, equipo de Segunda División de la RFEF. Será una oportunidad para que los menos habituales reivindiquen más minutos en el terreno de juego, pero la gran duda con la que afronta el encuentro el Mallorca es saber si podrá contar o no con el portero eslovaco Dominik Greif, que se encuentra aislado desde el pasado día 19 con covid. La intención del entrenador, como él mismo dijo en rueda de prensa, era verle en la Copa y valorar si puede dar de nuevo el salto a la titularidad. En caso de que no llegue a tiempo será el joven Leo Román el que tenga su oportunidad.