El Mallorca, ante su primer Tourmalet: cuatro partidos en doce días

El Mallorca está ante su primer Tourmalet: jugará cuatro partidos en doce días, en lo que será un exigente final del mes de septiembre. El equipo de Arrasate, que aún no ha ganado en lo que llevamos de temporada, jugará en lo que queda de mes ante Espanyol, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Alavés, comenzando por su más inmediato compromiso el lunes día 15 en Cornellà Prat. Los resultados de estos cuatro encuentros marcarán su futuro inmediato en el torneo doméstico.

No habrá partido para el Mallorca en esta semana, por lo que Arrasate tendrá tiempo de sobra para recuperar a sus internacionales. Seis jugadores participan en partidos con sus selecciones, sin contar ya a Larin, que es oficialmente futbolista del Feyenoord. Virgili y Jan Salas han estado con España sub20 preparando el próximo Mundial de Chile, Omar Mascarell ha vuelto a formar parte del equipo de Guinea Ecuatorial, Kumbulla del de Albania, Mojica del de Colombia, Bergstrom del de Finlandia y Muriqi, como no, continúa siendo el jugador referencia de Kosovo.

Si todo va bien el jueves el entrenador ya los tendrá a todos aquí, por lo que dispondrá de tiempo de sobra para preparar el choque ante los de Manolo González, que han arrancado la Liga de manera sorprendente y recibirán al Mallorca el próximo lunes situados en quinta posición de la clasificación, con dos victorias y un empate habiendo sumado ya siete puntos en lo que llevamos de Campeonato.

Hay que recordar que el Mallorca cayó derrotado 2-1 ante el Espanyol en su última visita a Cornellà tras un partido no demasiado afortunado de los bermellones, que sobre todo en la primera parte se vieron superados por los blanquiazules. Ahora sin embargo la situación es diferente y se va a ir al RCDE Stadium a por un resultado que sirva para inaugurar el casillero de triunfos esta temporada y que permita luego recibir al Atlético de Madrid en una situación de mayor estabilidad. A partir de ahí el mes acabará con una visita a Anoeta entre semana y con el choque ante el Alavés en Son Moix programado para el sábado 27 de septiembre.

El Tourmalet de septiembre