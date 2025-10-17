El Mallorca se prepara para jugar en Sevilla a 34 grados. Se anuncian temperaturas muy altas el sábado a mediodía en la capital hispalense, en el que será el primero de los dos partidos que dispute el equipo de manera consecutiva a las dos de la tarde. El objetivo es lograr el primer resultado positivo de la temporada fuera de casa tras haber perdido por la mínima los encuentro encuentros disputados lejos de Son Moix ante Real Madrid, Espanyol, Real Sociedad y Athletic.

Arrasate ha ido incorporando poco a poco a todos sus internacionales, el último el colombiano Johan Mojica, y todo hace indicar que el extremo catalán Jan Virgili podría ser la gran novedad del once inicial del Mallorca este sábado en el Sánchez Pizjuán. El internacional sub20 ha entrenado con total normalidad, vuelve del Mundial en un gran estado de forma y por supuesto Arrasate intentará aprovechar ese momento dulce por el que está atravesando.

En cambio el que parece destinado al banquillo es Mojica, que ha tenido que soportar un larguísimo viaje y que apenas habrá podido entrenar con el equipo. El valenciano Lato se perfila como titular en el lateral izquierdo porque es con quien ha trabajado Arrasate durante toda la semana, mientras que el colombiano apenas podrá completar un entrenamiento de principio a fin.

El once inicial, de este modo, podría ser el formado por Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato, Morlanes, Darder, Samú Costa, Pablo Torre, Virgili y Muriqi, aunque por ahí podría entrar también Mateo Joseph y relegar a la suplencia a un Pablo Torre que no termina de despegar. Recordemos que Antonio Sánchez es baja por su expulsión en San Mamés. También hay que contar con que Muriqi viene de jugar dos partidos muy exigentes con Kosovo y que no se le puede forzar si no se quiere asumir el riesgo de una lesión muscular.

Kumbulla es baja, al igual que Asano, mientras que Omar Mascarell será sometido a prueba este viernes, pero todo hace indicar que por lo menos tendrá la oportunidad de ir convocado.