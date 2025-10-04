2-1. El Mallorca evidencia su crisis en San Mamés

El Mallorca pone en evidencia su crisis en San Mamés. Es la cuarta derrota fuera de casa de la temporada y, en esta ocasión, sin ser capaz ni siquiera de aprovechar el regalo que había recibido con el gol inverosímil de Samú Costa a 13 minutos del final en el que era el primer disparo entre los tres palos ante un Athletic que pudo haber goleado en el arranque del partido y que luego, en la segunda parte, defendió su ventaja con absoluta comodidad, hasta el punto de que el meta internacional Unai Simón no tuvo que hacer ni una sola parada.

El Athletic sometió al Mallorca a un verdadero calvario durante los primeros quince minutos, en los que el balón prácticamente no salió del área de Leo Román. Se sucedieron las ocasiones bilbaínas mientras el equipo de Arrasate se mostraba incapaz de capear el temporal. El gol se vio venir desde el mismo arranque de partido, pero acabó llegando de la manera más absurda cuando Valjent, en un error en el despeje, le pegó una patada en el área a Iñaki Williams. El árbitro no vio la jugada, pero sí el VAR, y al final el penalti lo transformó el propio Iñaki con mucha suerte, ya que Leo Román estuvo a punto de detener su lanzamiento.

Pese al gol el Mallorca siguió sin reaccionar, pero por suerte para sus intereses el Athletic bajó el ritmo porque era imposible mantenerlo, lo que favoreció a los bermellones, que por lo menos pudieron sacudirse el dominio doméstico y por primera vez en el partido vieron de cerca el aspecto de Unai Simón. Al final se marcharon al descanso sin ser capaces de crear una sola ocasión, pero por lo menos todavía vivos ya que la diferencia era de sólo un gol.

La segunda parte fue muy diferente a la primera ya que el Athletic se tiró atrás para defender su ventaja y permitió que el Mallorca circulara con más comodidad, pero sin ser capaz de crear una sola ocasión real de peligro. Arrasate movió el banquillo, pero sin ningún resultado, mientras que en el Athletic la buena noticia fue el regreso de Iñaki Williams, aunque sin ningún impacto real en el partido.

Durante mucho rato del segundo tiempo no pasó absolutamente en ninguna de las dos portería. El partido parecía muerto, pero de repente, a los 77 minutos, un centro aparentemente inofensivo de Samú Costa desde la izquierda cogió un efecto de comba, se fue cerrando y acabó alojado en la escuadra. Era el primer disparo -por llamarlo así- del Mallorca entre los tres palos.

El regalo del destino -porque nadie se cree que Samú Costa intentara hacer lo que hizo-tuvo que hacerlo aprovechado el Mallorca, pero ni así. Cinco minutos le duró el empate porque a los 82 un centro de Areso lo remató Rego en el área totalmente solo. Un jarro final de agua fría que esta vez sí fue definitivo.

La tarde acabó incluso con peores noticias ya que en el descuento Antonio Sánchez vio dos tarjetas amarillas consecutivas, la segunda por dirigirse al árbitro, y acabó expulsado. La guinda de un partido para olvidar, y van varios así ya.

Athletic: Unai Simón (1), Areso (1), Vivian (1), Laporte (1), Yuri (1), Galarreta (1), Jauregizar (2), Nico Serrano (1), Iñaki Williams (1), Robert Navarro (2) y Guruzeta (1). Nico Williams (1) por Iñaki Williams (52′), Maroan (1) por Guruzeta (62′), Rego (2) por Serrano (64′), Izeta (1) por Robert Navarro (81′), Lato (1) por Maffeo (87′), Lato (1) por Mojica (87′)

Mallorca: Leo Román (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (1), Morlanes (1), Samú Costa (2), Sergi Darder (2), Pablo Torre (0), Marc Doménech (1) y Muriqi (1). Mateo Joseph (1) por Pablo Torre (64′), Llabrés (1) por Marc Doménech (64′), Antonio Sánchez (1) por Morlanes (83′)

Árbitro: Quintero González (1). TA Galarreta, Laporte, Vivian, Areso, Sergi Darder, Muriqi, , Leo Román, Arrasate. TR Antonio Sánchez (2A, 92′)

Goles: 1-0. Min.9: Iñaki Williams pen.; 1-1. Min.77: Samú Costa; 2-1. Min.82: Rego.