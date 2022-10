El Mallorca Palma Futsal viajó hoy lunes rumbo a Bruselas con la ilusión del que sabe que está en el inicio de una semana histórica para el club y para el deporte balear. Los mallorquines disputarán, por primera vez, la máxima competición europea de fútbol sala. De esta manera, el Palma Futsal afronta el mayor reto al que nunca se ha enfrentado con la ambición de competir contra los mejores y la esperanza de pasar de ronda en esta Champions y dar continuidad a su buen estado de forma en la liga regular.

Antes de partir hacia Bruselas, el entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, declaró ante los medios de comunicación que «creo que es un gran día para el club, vamos a afrontar una competición histórica. Cabe recordar que solo hay seis equipos en España que han participado en la Champions y el Palma es uno de ellos. Creo que es un mérito enorme y tenemos muchas ganas y mucha ilusión por hacer una buena fase de grupos para pasar a la siguiente ronda».

Vadillo aseguró que siente «orgullo porqué si nos paramos y echamos la mirada atrás, cuatro, cinco o seis años, lo que éramos y lo que somos hoy en día, es para sentirse orgulloso, a nivel colectivo y yo, a nivel individual, por aportar mi granito de arena en mi etapa como jugador y ahora como entrenador. La verdad es que es para estar contento. En el recuerdo siempre estará el presi, que ha hecho mucho para que el club llegue hasta donde está ahora mismo. Tanto José Tirado como yo y el resto de trabajadores, los jugadores, que son los actores más importantes, todos hemos seguido ese legado que nos dejó y después de casi dos años de su desaparición, el club sigue compitiendo contra los mejores».

Además, el técnico andaluz confirmó que el Palma no parte como víctima por no tener experiencia en Europa. «Nosotros estamos acostumbrados a competir con los mejores, el Barça es el mejor equipo del mundo desde hace algunos años y hemos peleado de tú a tú con ellos, en finales, en semifinales, a cara de perro, cuchillo entre los dientes… no nos vamos a encontrar ningún equipo mejor que el Barça, esa es la realidad. Y evidentemente, en esta fase de grupos nos encontraremos a dos equipos que tienen plantilla para quedar campeones de Europa», afirmó Vadillo, que también añadió que «nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, sabemos del potencial que tenemos, conocemos nuestros recursos y el Palma también es un rival duro de batir».

Por último, Vadillo aseguró que «no vamos de vacaciones a Bruselas, vamos a trabajar y con un objetivo muy focalizado. Queremos pasar a la siguiente ronda y queremos seguir haciendo historia. Estamos convencidos que si estamos concentrados y estamos todos disponibles, somos un equipo muy difícil de superar. Confiamos en nosotros y queremos hacer ruido en esta competición», se mostró convencido el técnico del Palma.