Mallorca-Osasuna: dos con el agua al cuello

Osasuna viaja a Palma con solo 19 jugadores. No dispone de sus laterales diestros, Rosier e Iker Benito, este último lesionado al romperse el ligamento cruzado de la rodilla en el partido de Copa que le enfrentó al Sant Jordi en Son Malferit. Tampoco puede contar con Catena, en este caso por sanción, lo que limita la convocatoria de Alessio Lisci, el técnico que tuvo al Mirandés en el play off de ascenso a Primera y ha sustituido a Vicente Moreno en el banquillo de El Sadar.

Mejor local que visitante, sus números lejos de Pamplona son preocupantes. Todavía no ha ganado ningún partido de los ocho disputados y ha marcado tantos goles como puntos logrados en sus desplazamientos: uno. Por el contrario y aunque ha encajado, su rendimiento defensivo es bueno, incluso mejor que nada menos que una docena del resto de los equipos entre los que Atlético de Madrid, Espanyol, Alavés, Villarreal y Celta encabezan la relación de los forasteros menos goleados.

Gran parte de ello es imputable a Sergio Herrera, un portero pasional y difícil, muy difícil, de batir. Con Boyomo y Herrando en el centro de la zaga, Moncayola y Juan Cruz, este cambiado de banda, se disputarían el flanco derecho por detrás de Rubén García. En el lado opuesto Abel Bretones si no hay sorpresas. Recién salido de una lesión Budimir será de la partida, como estilete de un centro del campo jugón, Aimar Oroz y Lucas Torró, reforzados con Moi Gómez, fijo en las alineaciones del actual entrenador. Con un Victor Muñoz rápido y hábil en el contragolpe, las diferencias con el Mallorca son mínimas.

Leo Román y Lato continúan su recuperación, pero Jagoba ha citado ya a Kumbulla, prácticamente inédito en lo que llevamos de temporada. Arrasate no adelanta planes, reitera un discurso ya habitual sin mojarse más de lo imprescindible. La rumorología anticipa la repetición del once que jugó como nunca y perdió como siempre en La Cerámica, pero no se admite especulación sin riesgo.

Arbitro internacional para la ocasión: Jesús Gil Manzano. Natural de Don Benito (Badajoz) y con 41 años cumplidos, vive su décimo tercera campaña en primera división. Repite con el Mallorca, al que dirigió en el aciago viaje a La Cartuja para postrarse ante el Betis y también pitó a Osasuna en casa con el Valencia (1-0). Ha mostrado ya 28 cartulinas en 7 partidos, 3 de ellas rojas, resultante una media un poco alta, 4 por actuación, en un colegiado de su aparente categoría. Una única cita en Palma durante la liga pasada: Mallorca, 1- Barça, 5.