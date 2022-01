El Mallorca está negociando con el Torino la cesión de Simone Zaza, delantero italiano de 30 años que ya conoce la Liga española a raíz de su paso por el Valencia. Zaza lleva sólo 99 minutos repartidos en siete partidos esta temporada, pero en el curso pasado acreditó seis goles en la Serie A italiana. El Mallorca no es su único pretendiente. También le quieren el Cádiz y el Venezia.

Zaza responde al prototipo de delantero centro rematador que ha pedido el entrenador Luis García Plaza y sus números en el Valencia, con el que marcó 19 goles en una temporada y media, no fueron en absoluto malos. Ha estado lesionado, pero ya se encuentra recuperado y el pasado 16 de diciembre jugó los 90 minutos en el partido de Copa ante la Sampdoria. Va a salir del Torino en este mes de enero porque no entra en los planes del club y es una buena oportunidad de mercado porque además no va a ser necesario hacerse cargo más que de una pequeña parte de su ficha.

El Cádiz es quien pelea con el Mallorca por la cesión del jugador en el mercado de invierno, pero posiblemente el rival más complicado en el fichaje de Zaza sea el Venezia, que también le quiere y que permitiría al delantero no moverse de Italia. Zaza ha sido 18 veces internacional absoluto con la selección azurra, con la que ha marcado dos goles, y también conoce la Premier inglesa ya que jugó 11 partidos con el West Ham.

En caso de que no sea posible el fichaje de Zaza la alternativa es el madrileño Borja Bastón, que lleva 11 goles con el Oviedo en Segunda División y cuya cláusula de rescisión no llega al millón de euros en caso de que quien venga a buscarlo sea un equipo de Primera División. También en este caso hay otros equipos que le pretenden, en concreto el Getafe, aunque al igual que sucede con el Mallorca Borja Bastón, que surgió de la cantera del Atlético de Madrid, no es la primera opción.