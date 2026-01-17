Mallorca-Athletic: match-ball para Arrasate

Match-ball para Jagoba Arrasate. A pesar de los mensajes de tranquilidad que ha infundido el club, lógicos por otra parte, lo cierto es que difícilmente el entrenador podrá sobrevivir a otro mal resultado, aunque pase lo que pase esta tarde el Mallorca se irá a dormir fuera de posiciones de descenso porque el Valencia, que es el único que le puede dar caza, no juega hasta mañana domingo a mediodía.

En Son Moix se ven las caras los dos finalistas de Copa de 2024, pero su rendimiento está muy lejos de los méritos que les llevaron a Sevilla en aquella noche de abril. El Mallorca está a un punto del descenso, mientras que el Athletic transita por la zona media, a nada menos que 14 puntos de posiciones Champions. Los de Valverde son una de las sorpresas negativas de la temporada, pero llegan con un equipo muy titular y por supuesto están en condiciones de ganar en cualquier campo y a cualquier rival.

Arrasate está pendiente del estado de Raíllo. En pura lógica no debería jugar para no arriesgarse a una rotura de clavícula, pero con el cordobés nunca se sabe dónde están los límites. Por lo demás no están Maffeo por sanción ni Morlanes por lesión y Sergi Darder y Mateo Joseph apuntan a un banquillo en el que la gran novedad será el francés Kalumba, que quien sabe si hoy podría disfrutar de sus primeros minutos como mallorquinista.

Pita el andaluz Guzmán Mansilla, el árbitro más joven de Primera, con apenas 30 años. Hasta ahora ha dirigido al Mallorca en Palma ante el Celta (1-1) y en La Cerámica ante el Villarreal, en un partido en el que Del Cerro Grande tuvo que corregirle desde el VAR un penalti inexistente que le había señalado a Raíllo. En la Sala VOR, por cierto, se sentará un veterano de Segunda División, Milla Alvendiz.

Kohlberg estará en el palco, flanqueado por Alfonso Díaz, y se espera una buena entrada en Son Moix porque el Athletic es de los que más tirón tienen. Veremos en función del resultado cómo se comporta la grada, que no está ya para demasiadas desilusiones, y que poco a poco empieza a perder la confianza en esta propiedad.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Kumbulla, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre, Asano, Virgili y Muriqi.

Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Árbitros: Guzmán Mansilla (campo) y Milla Alvendiz (VAR).

Estadio: Son Moix, 16.15 horas.