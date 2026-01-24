El Mallorca asiste con temor al final del mercado de fichajes

para marcharse ahora del equipo, mientras que la prensa turca asegura que una expedición del Fenerbahce se va a desplazar en las próximas horas a Palma para presentar una oferta de 12 millones de euros por Muriqi. En la isla no tienen constancia oficial de que vaya a producirse, pero parece que realmente el delantero kosovar sí es el objetivo del club otomano.

OKBALEARES ya anunció ayer el interés de un club brasileño cuya identidad aún se desconoce por Omar Mascarell, que acaba contrato el 30 de junio, y al que Ortells ha ofrecido la renovación por un año más. El club está haciendo lo posible para convencerle, aunque entiende que el jugador está ante una gran oportunidad, y desde luego no va a permitirle salir si no es a cambio de un traspaso que satisfaga sus pretensiones, aunque es evidente que nadie va a abonar su cláusula de rescisión. Todo un problemón, teniendo en cuenta además que apenas quedan diez días para que se cierre el mercado de fichajes.

Algo parecido sucede con Marash Kumbulla, al que quiere el Udinese, que se ha dirigido a la Roma, club que detenta los derechos del defensor albanés, para que rompa la cesión con el Mallorca. Ortells le ha comunicado al jugador que no quieren dejarlo salir ahora porque lo consideran esencial, pero está por ver la presión que ejercerá el futbolista, que acaba contrato el 30 de junio y que es consciente de que hay pocas posibilidades, por no decir ninguna, de que se ejerza la opción de compra estipulada el pasado verano.

Y queda, finalmente, el caso de Muriqi. El Mallorca de momento no tiene constancia de la visita de ninguna delegación del Fenerbahce, pero parece que la prensa turca ha bebido de fuentes oficiales del club del lado asiático de Estambul. Ahí todo dependerá de la voluntad del delantero, que ha manifestado en muchas ocasiones su deseo de retirarse en la isla, aunque no sería la primera ni la última vez en que se produce un giro dramático de los acontecimientos.

A todo esto, en el capítulo de fichajes, la opción de Cyril Ngonge se ha enfriado un poco por cuestiones económicas. El Mallorca espera una rebaja en sus pretensiones, teniendo en cuenta su papel secundario en el Torino, pero por si acaso ya se están estudiando otras opciones.