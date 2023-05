El Mallorca arranca este viernes la recta final de la temporada. Quedan cinco partidos y la permanencia aún no es matemática, aunque sí virtual. De aquí al 4 de junio deben disputarse los cinco partidos de Liga que quedan, así que va a ser un no parar comenzando por el choque ante el Cádiz que, ahora sí, debería reportar la salvación definitiva para el equipo de Aguirre.

La situación es la siguiente: el Mallorca está a seis puntos de posiciones europeas, una vez sabido ya que el séptimo puesto clasifica para la Conference League, y a siete del descenso, que marca ahora mismo el Getafe con 34 puntos, así que, salvo catástrofe o remontada sin precedentes, el equipo se va a quedar más o menos por esta zona, lo que significa que habrá cubierto sus objetivos de permanencia.

Eso sí, hubiera podido dar un salto mayor, pero su derrota en Girona y el empate ante el Athletic le han supuesto perder cinco puntos que le alejan mucho de la séptima plaza, aunque es cierto que matemáticamente aún le quedan algunas opciones a las que agarrarse en esta recta final de Campeonato en la que disputará tres partidos en Son Moix ante Cádiz, Valencia y Rayo y dos fuera en Almería y en el Camp Nou, en el que será su último desplazamiento de la temporada para enfrentarse a un Barcelona que ya será campeón de Liga.

Para recibir mañana al Cádiz Aguirre sigue teniendo la sensible baja del capitán Raíllo, que además de estar sancionado sigue el proceso de recuperación de su lesión en la rodilla. Nastasic tampoco es probable que llegue, pero sí que puede hacerlo Gio González, aunque habrá que esperar hasta esta tarde para saber si puede o no entrar en la convocatoria. Por lo demás no se esperan demasiadas novedades, por lo que el once inicial será el formado por Rajkovic, Maffeo, Hadzikadunic, Valjent, Copete, Jaume Costa, Galarreta, Morlanes, Amath, Kang In Lee y Muriqi.