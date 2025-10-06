Magaluf exhibe su transformación turística ante ABTA con más de 300 líderes del sector británico

El Ayuntamiento de Calvià ha inaugurado este lunes la convención anual de ABTA en Magaluf, un evento clave para el sector turístico que reúne a más de 300 líderes del turismo británico. La iniciativa, financiada con fondos del ITS (Impuesto de Turismo Sostenible), refuerza el posicionamiento del destino como referente en innovación y sostenibilidad turística.

De esta forma, la ABTA Travel Convention, uno de los encuentros más influyentes del sector turístico británico, regresa a Mallorca 14 años después. El evento, que congrega desde hoy hasta el miércoles a más de 300 delegados, directivos y profesionales de la industria turística del Reino Unido se celebra en el Hotel Meliá Calvià Beach, en Magaluf.

La rueda de prensa inaugural, presidida por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha contado con la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; y el CEO de ABTA–The Travel Association, Mark Tanzer.

En su intervención, Amengual destacó la importancia estratégica de acoger la convención ABTA, poniendo en valor que eventos de esta magnitud son un reconocimiento al esfuerzo del municipio por modernizar y diversificar su oferta turística y una oportunidad única para proyectar Calvià como un destino de referencia internacional.

El alcalde también puso de relieve la apuesta del municipio por un turismo de calidad que combina tradición y modernidad: «Nuestro objetivo es ofrecer un turismo que respete el entorno, potencie la cultura local y genere beneficios directos para nuestra comunidad. Eventos como ABTA nos permiten mostrar al mundo la nueva realidad de Calvià: un destino que no sólo recibe visitantes, sino que se reinventa constantemente para ofrecer experiencias auténticas y sostenibles».

Calvià ha querido, además, agradecer al Govern la oportunidad de mostrar la nueva realidad del municipio, posible gracias a la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que impulsa la modernización y revitalización de los principales núcleos turísticos.

A continuación, en su intervención, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha señalado que ABTA siempre ha sido un referente de profesionalidad y excelencia en la industria turística. «Confío en que a lo largo de estos días, surgirán nuevas ideas que fortalecerán aún más nuestro sector y nos inspirarán a seguir construyendo un modelo turístico que una culturas, promueva los destinos de forma responsable y genere prosperidad».

Por su parte, Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, ha destacado que «España continúa siendo el destino número uno para el mercado británico, un liderazgo que refleja la fortaleza de los lazos históricos, culturales y turísticos entre ambos países. La relación entre Reino Unido y España siempre ha sido especial y encuentros como la convención de ABTA son estratégicos para reforzar esta colaboración y avanzar juntos hacia un modelo turístico más responsable, sostenible e inclusivo, especialmente en los destinos más maduros».

Finalmente, el CEO de ABTA–The Travel Association, Mark Tanzer, ha afirmado que «Mallorca es uno de los destinos favoritos indiscutibles para ABTA, nuestros miembros y sus clientes. Nos sentimos honrados y encantados de que Calvià sea la sede de nuestra convención este año».

«Esta es la sexta vez que la convención de ABTA se celebra en Mallorca, un número récord que reconoce la fortaleza de nuestra relación de larga trayectoria. España sigue siendo, con gran diferencia, el destino extranjero más popular para los turistas británicos, gracias a la amplia variedad de lugares y experiencias que ofrece y, sobre todo, a la calidez y profesionalidad del pueblo español. Valoramos profundamente la relación entre el Reino Unido y España», ha concluido Tanzer.

La celebración de ABTA 2025 sitúa a Calvià y a Baleares en el centro del turismo internacional, dando a conocer el nuevo modelo turístico del destino basado en la sostenibilidad, la innovación.