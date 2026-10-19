MAC Insular incorpora a su plantilla personal subcontratado de los centros de transferencia de residuos de construcción

Desde el 20 de octubre, MAC Insular asume la prestación directa de parte de las operaciones de pretratamiento y transferencia de residuos que hasta ahora realizaba una empresa subcontratada. Este paso irá acompañado de la subrogación de los 53 trabajadores adscritos al servicio, con un doble objetivo: garantizar la continuidad del servicio público y ofrecer estabilidad a la plantilla.

Según explica la compañía en un comunicado, estas operaciones, hasta ahora subcontratadas, se integrarán directa y plenamente en los procesos de gestión de MAC Insular en materia de seguridad y salud laboral, calidad, medio ambiente y seguridad de la información. Con esta decisión, la empresa busca reforzar la calidad del servicio público, el cuidado del entorno y la protección de los trabajadores.

Con la incorporación de este medio centenar de trabajadores, la plantilla de MAC Insular se verá ampliada en un 66%, hasta alcanzar los 130 empleados. La subrogación del personal, cuya procedencia fue en su día expresamente aceptada por la empresa subcontratada, se realiza en las condiciones legalmente aplicables y ratificadas en un acuerdo suscrito con el comité de empresa, que ha contado con el asesoramiento de los sindicatos.

El acuerdo, ratificado por unanimidad, respeta la antigüedad de los contratos y recoge la totalidad de las garantías laborales acordadas para el proceso de transición.

MAC Insular quiere agradecer la predisposición al diálogo y al acuerdo de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos. Asimismo, da la bienvenida a los profesionales que se incorporan a la compañía, cuya experiencia y conocimiento serán fundamentales para mejorar la prestación de un servicio público esencial para la sostenibilidad y el medio ambiente de Mallorca.