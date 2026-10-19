MALLORCA

MAC Insular incorpora a su plantilla personal subcontratado de los centros de transferencia de residuos de construcción

La empresa concesionaria del servicio público asume la prestación directa de parte de las operaciones de pretratamiento y transporte

La plantilla de MAC Insular se verá ampliada en un 66%, hasta alcanzar los 130 empleados

MAC Insular incorpora a su plantilla personal subcontratado de los centros de transferencia de residuos de construcción
Centros de transferencia de residuos de construcción de MAC Insular.

Desde el 20 de octubre, MAC Insular asume la prestación directa de parte de las operaciones de pretratamiento y transferencia de residuos que hasta ahora realizaba una empresa subcontratada. Este paso irá acompañado de la subrogación de los 53 trabajadores adscritos al servicio, con un doble objetivo: garantizar la continuidad del servicio público y ofrecer estabilidad a la plantilla.

Según explica la compañía en un comunicado, estas operaciones, hasta ahora subcontratadas, se integrarán directa y plenamente en los procesos de gestión de MAC Insular en materia de seguridad y salud laboral, calidad, medio ambiente y seguridad de la información. Con esta decisión, la empresa busca reforzar la calidad del servicio público, el cuidado del entorno y la protección de los trabajadores.

Con la incorporación de este medio centenar de trabajadores, la plantilla de MAC Insular se verá ampliada en un 66%, hasta alcanzar los 130 empleados. La subrogación del personal, cuya procedencia fue en su día expresamente aceptada por la empresa subcontratada, se realiza en las condiciones legalmente aplicables y ratificadas en un acuerdo suscrito con el comité de empresa, que ha contado con el asesoramiento de los sindicatos.

El acuerdo, ratificado por unanimidad, respeta la antigüedad de los contratos y recoge la totalidad de las garantías laborales acordadas para el proceso de transición.

MAC Insular quiere agradecer la predisposición al diálogo y al acuerdo de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos. Asimismo, da la bienvenida a los profesionales que se incorporan a la compañía, cuya experiencia y conocimiento serán fundamentales para mejorar la prestación de un servicio público esencial para la sostenibilidad y el medio ambiente de Mallorca.

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