Localizan con vida en la Intermodal al joven desaparecido en Palma tras varios días de búsqueda

Andrés Peña Santa, el joven cuya desaparición el pasado 4 de noviembre había generado una gran inquietud en Palma, ha sido localizado con vida en la Estación Intermodal. El hallazgo pone fin a varios días de incertidumbre para familiares, amigos y vecinos, que habían seguido con preocupación la evolución del caso.

La localización fue posible gracias a la intervención de los vigilantes de seguridad de Trablisa, quienes habían sido informados por la Policía Nacional y disponían de una descripción detallada del joven. Durante un control rutinario, los trabajadores detectaron la presencia de un chico que se correspondía plenamente con la persona buscada, justo en el momento en que se disponía a subir a un tren con destino a Inca. Tras solicitarle la identificación, confirmaron que se trataba efectivamente de Andrés Peña Santa.

Inmediatamente activaron el protocolo y dieron aviso a la Policía Nacional. Una patrulla se desplazó hasta la estación en cuestión de minutos. Los agentes comprobaron la filiación del joven, verificaron que no presentaba lesiones ni señales de violencia y le solicitaron que los acompañara para completar los trámites necesarios para dar por concluida la desaparición.

La desaparición de Andrés había movilizado tanto a la Policía Nacional como a numerosos ciudadanos. Desde que fue visto por última vez en los alrededores de la Plaza de España y la calle Jacinto Verdaguer —una zona céntrica, muy transitada y con múltiples conexiones de transporte—, las autoridades mantuvieron activa una búsqueda que incluyó la revisión de cámaras, desplazamientos de patrullas y la colaboración con distintos servicios de transporte y comercios de la zona.

El entorno del joven también se volcó en su búsqueda. Familiares, amigos y vecinos difundieron carteles con su fotografía en calles, redes sociales y comercios, reclamando colaboración ciudadana. En estos mensajes se insistía en la preocupación de la madre, quien se encontraba «totalmente desesperada» ante la falta de noticias. Personas próximas a Andrés lo describían como un joven respetuoso, amable y muy querido, lo que intensificó el impacto emocional de su desaparición en la comunidad.

Cuando la Policía se encontraba ya con el joven en la Estación Intermodal, su madre llegó al lugar visiblemente emocionada y se lanzó hacia él. Pese al reencuentro, fuentes cercanas señalan que la relación familiar arrastraba tensiones, lo que se reflejó en un momento inicial de frialdad que contrastó con la preocupación expresada durante los días previos.

Según las primeras conclusiones de la investigación, todo apunta a que la desaparición fue voluntaria. Los agentes no han encontrado indicios de la participación de terceras personas ni señales de que el joven hubiera sido retenido en contra de su voluntad. La Policía Nacional continúa realizando las últimas diligencias para cerrar oficialmente el caso.

El hallazgo de Andrés con vida pone fin a un episodio que ha mantenido en vilo a gran parte de la ciudad y que evidencia, una vez más, la importancia de la coordinación entre cuerpos de seguridad, servicios de vigilancia privada y ciudadanía en casos de desaparición.