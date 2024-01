Lo nunca visto: Cúper deja llorando a su traductor y a un periodista tras lograr con Siria la clasificación por primera vez en su historia para los octavos de final de la Copa Asiática. Los sirios derrotaron contra todo pronóstico a la India por 1-0 y consiguen su pase en condición de mejores terceros. «No queremos parar aquí», aseguró el ex-entrenador del Mallorca tras el encuentro.

En la última jornada de la fase de grupos de la Copa Asiática que se disputa en Qatar Siria partía como víctima propiciatoria ante la India, clara favorita. Sin embargo el orden y la disciplina con los que Héctor Cúper impregnó a sus jugadores lograron el milagro no sólo de mantener a cero la portería, sino de acabar ganando el partido 1-0, con un gol en el minuto 76. Australia y Uzbekistán han acabado primero y segundo tras una primera ronda en la que los sirios sólo han perdido un partido, 1-0 ante Australia.

Al final del encuentro un reportero de Bein Sports entrevistó a Cúper acompañado por el traductor oficial del entrenador argentino. Poco a poco los dos fueron emocionándose hasta que no pudieron contenerse y, llorando, acabaron abrazados ante la mirada atónita del entrenador, que optó por abandonar la escena.

🇸🇾 Syria’s translator and interviewer couldn’t hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16.

Manager Héctor Cúper wasn’t quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT

— COPA90 (@Copa90) January 23, 2024