Llorenç Galmés: «El PSOE y el Gobierno central tienen un menosprecio absoluto hacia esta tierra»

Si el PP gobierna en Mallorca en coalición con Vox y mantiene su pacto con los de Santiago Abascal, es gracias a este político mallorquín, que a sus 40 años acabó en las elecciones de mayo de 2023 con el gobierno insular de socialistas e independentistas que asoló la isla durante ocho años.

Llorenç Galmés le quitó el dominio al PSOE en los pueblos de Mallorca y si durante seis años fue alcalde de su localidad natal de Santanyí (2013-2019), el también presidente del PP de Mallorca ahora aspira a cumplir con ese acuerdo programático de legislatura suscrito con Vox y llegar a las elecciones de 2027 con el viento a favor para volver a derrotar a la izquierda.

Pregunta.- ¿En el Consell, como en el Gobierno de Sánchez, también es normal que las parejas de los consellers insulares envíen cartas de recomendación a las empresas que se presentan a los concursos públicos?

Respuesta.- No, por supuesto que no. Es una situación surrealista que estamos conociendo a través de los medios de comunicación, pero en esta institución nosotros nos dedicamos a trabajar por el interés de todos los mallorquines y para que el cambio llegue a todos los municipios, a todos los rincones de Mallorca. De hecho, yo lo dije en el debate de política general. Por desgracia, durante este primer año de legislatura, he sufrido ataques directos de la izquierda hacia mí y hacia toda mi familia. Ataques únicamente para intentar hacer daño a nivel político. Y yo no he cogido cinco días de vacaciones como hizo el presidente del Gobierno. Yo he continuado trabajando día a día, minuto a minuto, por el interés general de esta tierra.

P.- ¿Cree que Sánchez es un peligro en estos momentos para la democracia?

R.- Claro que sí. Para la democracia, y sobre todo, para esta tierra, para esta comunidad autónoma y para Mallorca. Cómo puede ser que después de un año la presidenta del Govern, la señora Marga Prohens, no haya sido recibida por el presidente del Gobierno de España. El Partido Socialista y el Gobierno central demuestran un menosprecio absoluto hacia esta tierra y hacia los problemas y necesidades que tenemos nosotros como institución. Hemos pedido diferentes reuniones a ministros, y en ningún momento, nos han querido recibir. La última que pedimos fue para tratar el problema de movilidad que sufrimos a diario en Mallorca y el ministro nos desvió al director general de Tráfico, con un menosprecio absoluto hacia esta institución y hacia todos los mallorquines.

P.- En el tema de acogida de menores inmigrantes no acompañados, ¿el Consell de Mallorca está teniendo la colaboración que sería necesaria por parte del Gobierno central para atenderlos, bien con ayuda financiera o logística?

R.- No, la respuesta es rotundamente no. De hecho, esta semana ha tenido que salir el conseller de Bienestar Social, el presidente del IMAS, pidiendo ayuda al Ministerio, pidiendo ayuda a la Delegación del Gobierno, porque hemos llegado a una situación límite. Nosotros no tenemos los recursos suficientes para poder acoger tal y como marca la ley, a todos estos menores no acompañados que llegan directamente desde el norte de África a la costa de Mallorca. Nosotros hemos pedido una reunión urgente, inmediata al delegado del Gobierno para poder afrontar esta difícil situación que vivimos en Mallorca. Por mucho que el gobierno de Pedro Sánchez diga que no hay una ruta consolidada entre el norte de África y Mallorca, hay una ruta que ha provocado durante estos últimos meses un aumento de un 133% del número de niños que venían. Y nosotros en esta institución tenemos la obligación legal de acogerles y de darles todos los servicios que tocan y necesitan para poder desarrollar su vida, pero sin una colaboración del Gobierno de España, que desde que nosotros estamos en la institución no hemos tenido, es imposible poder continuar dando este servicio. Lo que está claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha actuado de manera correcta para parar esta ruta que ya se ha consolidado entre el norte de África y Mallorca. Nosotros desde la institución, hemos pedido que se celebre una Conferencia de Presidentes, y sobre todo, que se declare la emergencia migratoria que hay en estos momentos, porque la actual Ley de Extranjería deja a determinadas comunidades autónomas como la nuestra, que tenemos muchos menores no acompañados que llegan, sin poder tener las ayudas necesarias para afrontar la situación.

P.- ¿Tiene el Consell capacidad para poder seguir acogiendo menas y cuánto están costando los acogidos?

R.- Nosotros hemos llegado a una situación límite. Con las condiciones dignas que se merecen estos niños nosotros no los podemos acoger. Esta última semana han llegado 40 niños más a Mallorca, Por tanto, nosotros no tenemos capacidad material, técnica y profesional para darles los servicios básicos, para poderles atender. ¿Y que nos cuesta? Más de 7.000 euros al mes por niño que viene no acompañado en una patera a la costa de Mallorca. De hecho, nosotros teníamos un presupuesto inicial para 2024 de cuatro millones de euros, y dentro de 15 días, tendremos hechas una serie de modificaciones de crédito para ampliar esta partida inicial, que sumarán más de 12 millones. Por tanto, en estos momentos nos plantamos en 16 millones de euros para poder atenderlos. La situación es límite, y por este motivo pedimos la colaboración inmediata y la actuación del Gobierno de España ante esta crisis migratoria que tenemos en Mallorca.

P.- Precisamente el tema de los menas fue lo que provocó la ruptura de de acuerdos programáticos en comunidades autónomas de PP y Vox ¿Teme que en el Consell de Mallorca pueda acabar también rompiendo y saliendo Vox del gobierno de coalición?

R.- En estos momentos, en esta institución tenemos un pacto de gobierno sólido, estable, para, sobre todo, dar soluciones a los problemas reales de todos los mallorquines. Después de ocho años de imposiciones, de trabas, de problemas, nosotros hemos llegado para cambiar, para dar soluciones y para gestionar de manera eficiente esta institución. Todos estos días estamos en contacto con los diferentes representantes de Vox en esta institución y nos dicen que no hay peligro de que se rompa el pacto. El peligro es el que quiere crear la izquierda, que está más centrada primero en intentar romper un pacto que funciona en esta situación, en vez de dar solución a los problemas reales que tenemos, como por ejemplo, la crisis migratoria que comentaba. Por tanto, hemos pasado de las imposiciones y del autoritarismo de la izquierda a un gobierno de palabra, un gobierno de soluciones y un gobierno que, por ejemplo, en materia de servicios sociales, nosotros sabemos que nuestra prioridad son las personas.

P.- En materia de lengua, va a seguir profundizando en medidas a favor del bilingüismo, tal y como recoge el pacto con con Vox.

R.- Hemos cumplido más del 60% de estas 185 propuestas de gobernabilidad que firmamos al inicio de la legislatura. En materia de lengua, no nos encontrarán en esta institución, y a mí como presidente, en una confrontación o un constante enfrentamiento entre diferentes posiciones. Nosotros queremos a nuestras dos lenguas. Es una suerte que esta tierra tenga dos lenguas y las vamos a defender y a promocionar igual. Lejos de imposiciones, lejos de problemas y lejos de sectarismos que había en la anterior legislatura. Nosotros vamos a impulsar nuestras dos lenguas y estamos muy orgullosos de tenerlas.