El presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, asegura en esta entrevista en OK DIARIO que su ejecutivo tiene la intención de eliminar la limitación de los 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura este mismo mes y tilda al polémico carril bus-Vao de «chapuza». Además, Galmés asevera que se debe recuperar el convenio de carreteras para poder «afrontar nuevas infraestructuras importantes» y piensa que antes de limitar la entrada de vehículos a las islas hay que tener un transporte público que sea una «alternativa real al transporte privado».

Pregunta.- ¿Cómo acabará finalmente el tema del carril bus VAO y el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora en la vía de Cintura?

Respuesta.- Queremos eliminar en este mismo mes de septiembre los 80 kilómetros por hora en toda la Vía de Cintura. Fue una imposición de la izquierda de la pasada legislatura. En cuanto al carril bus VAO, hay más atascos y más inseguridad por esta invención de la izquierda. Miles y miles de mallorquines nos piden que lo quitemos. Es una chapuza del anterior ejecutivo que, además, ha provocado más accidentes.

P.- ¿Qué pasa si la Dirección General de Tráfico emite un informe negativo?

R.- Nosotros enviamos un informe a Delegación de Gobierno, concretamente a la Dirección General de Tráfico, demostrando que los datos que tiene el Consell son negativos desde el momento en que se creó este carril. Por ejemplo, sólo uno de cada diez vehículos utiliza el carril bus-VAO. Y por otra parte, se han aumentado en un 66% los vehículos que circulan por la zona de Portitxol y por las otras entradas a Palma, ya sea la autopista de Inca o la carretera de Sineu. Esto quiere decir que la gente ya no va por esta autopista, por esta arteria tan importante de circulación de Mallorca, porque sabe que llegará un momento en que entrará dentro de un colapso, dentro de un atasco y busca otras alternativas. Pedimos a la DGT que lo elimine cuanto antes. Y no porque sea una petición del PP, sino porque es una petición de los ciudadanos de Mallorca que lo sufren a diario. Si la DGT no nos da la razón, estudiaríamos otras posibilidades. Los colapsos de Mallorca no se centran únicamente en una vía de tres kilómetros. Estamos elaborando un plan de movilidad con el Govern y ayuntamientos y que presentaremos enseguida que esté terminado. Hay que dar solución a los puntos negros, que desgraciadamente tenemos muchos y que en la anterior legislatura no se dio solución.

P.- Por lo que parece, no descartan limitar el número de vehículos que entran a la isla.

R.- Si finalmente tenemos que reducir el número de vehículos que circulan por determinados puntos de nuestras carreteras, debemos tener un transporte que pueda desplazar a los ciudadanos de Mallorca, todos los residentes y también a todos los turistas. En estos momentos, tenemos un transporte público totalmente insuficiente, que no es una alternativa real al transporte privado. También queremos eliminar los puntos negros. Hemos empezado a trabajar y a elaborar un informe que nos haga una radiografía del número de vehículos que circulan por nuestras carreteras y sobre todo, necesitamos un informe que nos diga qué capacidad de vehículos pueden absorber cada una de nuestras vías, tal y como ha hecho el Consell Insular de Ibiza. Y a partir de aquí, pues podremos actuar en consecuencia para reducir el número de atascos y el número de accidentes de nuestras carreteras.

P.- El pacto de izquierdas de la anterior legislatura modificó el Plan de Carreteras y eliminó casi todas las vías de cintura. ¿Recuperará el antiguo plan de carreteras?

R.- Nosotros estamos trabajando de manera conjunta con todos los ayuntamientos para saber las necesidades que tienen en estos momentos todos los núcleos urbanos de nuestra isla. No planteamos la construcción de ninguna otra autopista, pero sí que planteamos alguna ronda de circulación para intentar reducir el número de vehículos que circulan por el centro de algunos de los pueblos de Mallorca. Aparte, necesitamos de manera urgente que se construya el primer tramo del segundo Cinturón de Palma, una vía muy necesaria y que descongestionará el número de vehículos que pasan por la Vía de Cintura, que es una de las vías que está totalmente colapsada prácticamente los 365 días del año. Porque recordemos que desde que se han empezado las obras del paseo Marítimo, la Vía de Cintura soporta un tráfico mucho mayor de antes de empezar las obras. Por tanto, el Consell, como responsable de las carreteras de Mallorca, tiene que dar solución y el primer tramo del segundo cinturón de Palma tiene que ser una realidad dentro de esta legislatura.

P.- ¿Lo harán?

R.- No perdemos la esperanza de que Madrid nos devuelva estos 230 millones de euros del convenio de carreteras que nos han robado a todos los mallorquines. El Partido Socialista gobernando en Madrid y en las Islas robó 230 millones de euros a todos los ciudadanos de esta tierra sin un convenio de carreteras. Para poder dar solución a estos problemas de movilidad, es imposible afrontar nuevas infraestructuras tan importantes como estas sin el convenio. Por tanto, nosotros continuaremos trabajando, iremos al Ministerio a reivindicar lo que es nuestro.

P.- Si el PSOE sigue gobernando con Pedro Sánchez y no pagan el convenio, ¿el Consell puede conseguir otros métodos de financiación para finalizar el segundo cinturón?

R.-Haremos lo que podamos para conseguir ese dinero. Si no lo conseguimos tendremos que buscar, como es obvio, otras fuentes de financiación para poder hacer frente a una construcción de una obra tan necesaria. Pero yo no pierdo la esperanza. Durante estos últimos ocho años se ha demostrado que el pacto de izquierdas aquí ha abandonado las necesidades de los mallorquines.