La llegada de menas a Baleares procedentes de Argelia se disparó más de un 100% en 2024

Los menores no acompañados (menas) llegados a las Islas Baleares procedentes de Argelia se dispararon más de un 100% en tan sólo un año, según la Memoria de actividades de la Fiscalía Superior del archipiélago correspondiente al año 2024.

Así consta en el documento firmado por el fiscal superior de Baleares, Julio Cano, que indica que las islas recibieron un total de 368 menas, unos datos que explican porqué tres de cada cuatro menos acogidos por instituciones como el Consell de Mallorca son extranjeros.

Según la Memoria, los menas procedentes de África, siendo Argelia el país predominante, ha ido en «considerable aumento». De hecho, se ha pasado de 180 en el año 2023 a 368 menores en 2024, es decir, un aumento del 104%.

Este hecho, desgrana el documento, está provocando nuevas necesidades en las fórmulas de ubicación y gestión de los centros de protección, así como de funcionalidad y operatividad de todas las administraciones en el proceso posterior de emancipación tras la mayoría edad.

La memoria explica que la creación de centros o recursos es «constante y prácticamente inmediata», pero superando expectativas y posibilidades en algunos casos. Sólo en el mes en que se redacta el informe se han creado cinco centros más para ubicar a estos menores.

Por otro lado, el documento del fiscal superior de Baleares recoge que el año pasado el número de expedientes de determinación de edad (DEE) ascendieron a 126, y que estos decretos de determinación de edad y la tramitación de los expedientes cumplen y recogen los contenidos necesarios, previsiones legales y criterios, y son comunicados a las diferentes instituciones.

Respecto de la acreditación de vínculos tras recibir comunicación de la llegada de un menor acompañado de un adulto que no acredita fehacientemente vínculos de filiación o parentesco, se adecua la actuación de la Fiscalía a los criterios desarrollados en los Dictámenes 2/2012 y 5/2014 de la Unidad Coordinadora de Menores.

La Memoria destaca, por otra parte, que se ha consolidado un nuevo acuerdo de colaboración entre las instituciones implicadas (Sección de Menores de la Fiscalía e Instituto de Medicina Legal de Baleares (IMLIB), junto con los profesionales del Hospital Son Espases, que comenzó a implementarse adecuadamente desde el 5 de diciembre de 2024, dando así cumplimiento a las consideraciones sobre realización de diferentes pruebas médicas conforme a lo expresamente dispuesto en el Protocolo Marco europeo de 2014 y a lo que se viene llevando a cabo en otras CCAA desde hace varios años.

7.250 euros por mena en Mallorca y casi 10.000 en Ibiza

Cabe recordar que el Consell de Mallorca paga una factura de 7.250 euros al mes por cada mena que llega a la isla. Se trata de 241 euros por día y persona. En este coste está incluido elalojamiento, educadores, manutención, ayudas, orientadores, cuidadores de los diferentes centros, actividades, material etc. Un importe que resulta inasumible para el Consell de Mallorca y que ve cómo el Gobierno de España se lava literalmente las manos con este tema y mira hacia otro lado.

Por otro lado, el coste de mantener un mena en Ibiza es el más alto de España y roza los 10.000 euros al mes (9.600) incluyendo el alojamiento, educadores, manutención, ayudas, orientadores, cuidadores de los diferentes centros, actividades, material.