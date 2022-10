La Ley de Memoria Democrática tampoco contempla el derribo del monumento de Sa Feixina

La Ley de Memoria Democrática aprobada por el Senado el pasado día 5 no contempla el derribo del monolito de Sa Feixina que fue inagurado en 1947 por Francisco Franco en memoria de las víctimas del Crucero Baleares. El senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal había presentado una serie de enmiendas a la Ley de Memoria Democrática por las que solicitaba que el monolito fuera declarado contrario a la memoria democrática. Las enmiendas de Més fueron rechazadas por el PSOE.

En sólo cuatro días, la intención del pacto de izquierdas que gobierna en Baleares de derribar el monolito de Sa Feixina ha recibido dos importantes reveses siendo el más relevante la providencia del Tribunal Supremo conocida el pasado días 7. Mediante esta providencia el Supremo inadmite el recurso de casación interpuesto por la Asociación Memoria de Mallorca contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que declaró el Monumento de Sa Feixina como bien catalogado del Patrimonio Histórico Artístico de las Islas Baleares.

El Supremo sosiene que el recurso de casación presentado por Memoria de Mallorca tiene una técnica muy deficiente, no cumple los requisitos necesarios y les condena además a pagar unas costas de 500 euros a la Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos (ARCA) y 1.500 euros a la Asociación de Vecinos y Amigos de Santa Catalina.

La última batalla perdida por la izquierda y la Asociación de Memoria Histórica es el rechazo de las enmiendas presentadas por Més para declarar el monolito contrario a la Ley de Memoria Democrática.

El senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha lamentado la «escasa sensibilidad de los socialistas» al no incluir en la Ley de Memoria Democrática las enmiendas presentadas por la formación a la normativa. «Aunque sea un avance, es una lástima que no incluya las 22 enmiendas con reivindicaciones del movimiento memorialista de Baleares, así como del Govern», ha sentenciado Vidal.

La Asociación Memoria de Mallorca ha expresado su «indignación» por la decisión del Supremo y ha anunciado que, tras haberse podido reunir con su abogado, está valorando recurrir al Tribunal Constitucional.

Con motivo de la decisión del Supremo, Memoria de Mallorca ha manifestado su «indignación» por la resolución de la protección del monumento Sa Feixina, considerando que es del todo «intolerable» que un monolito «fascista», que fue inaugurado por el mismo dictador Francisco Franco, esté aún en pie en un espacio público, pero, ha precisado, «todavía lo es más cuando los tribunales de justicia deciden protegerlo».

Para la entidad memorialista de Mallorca, con estos argumentos, el Tribunal Supremo «parece más un tribunal examinador que un tribunal de justicia».

Asimismo, la Asociación Memoria de Mallorca ha dicho «no entender que a una entidad como esta, sin afán de lucro, que trabaja desde el voluntariado por los derechos de las víctimas del franquismo, para que los espacios públicos, de todos, sean espacios democráticos limpios de monumentos y simbología que atenta contra la misma democracia, sea condenada a pagar 2.000 euros».