Larin, el delantero estéril: dos goles en los últimos 26 partidos

Sus números son un drama y no hay ningún indicio que haga pensar que va a mejorarlos: dos goles en los últimos 26 partidos oficiales que ha disputado. Son estadísticas muy difíciles de sostener, y más para un delantero. Cyle Larin está en un agujero negro del que no sabe salir porque le persigue hasta la mala suerte. El pasado miércoles ante México tuvo una gran ocasión, pero el portero azteca le negó el gol con un paradón espectacular.

Larin está gafado… Es cierto que su rendimiento está muy por debajo de la esperado, pero la suerte tampoco le acompaña. Su reacción lo dice todo… pic.twitter.com/FOE5miHc1s

— Juan Carlos Taura (@JCTaura) September 11, 2024

Los números no pueden ser más crudos: su último gol con el Mallorca fue el 19 de mayo ante el Almería, mientras que con su selección no ve puerta desde el 23 de marzo ante Trinidad Tobago. En la pasada Copa América, en la que Canadá llegó a semifinales, no fue capaz de marcar ni una sola vez pese a que tuvo oportunidades para hacerlo. Y es que el problema de Larin no es que no juegue bien o no se acerque con peligro a la portería contraria. Su problema es de puntería. Tiene la pólvora totalmente mojada.

El Mallorca, que invirtió en él más de siete millones de euros, además de un salario que ronda los cuatro millones anuales, empieza a estar desesperado. El canadiense lleva siete goles con la camiseta roja, tres en Liga y cuatro en Copa, y hoy por hoy no es una alternativa válida para la titularidad. No es sólo que tenga delante a Muriqi, que es indiscutible. Es que además el joven Marc Doménech le adelantó por la derecha en el último partido de Liga ante el Leganés y parece que la situación se reproducirá el sábado ante el Villarreal.

Como es lógico cada partido en el que Larin no juega o no marca implica una pérdida de valor del futbolista. Pensar en recuperar los siete millones que costó es utópico, pero lo peor es que al paso que va estamos hablando de una de las peores inversiones de la historia del Mallorca. Una situación surrealista teniendo en cuenta que cuando ficho del Valladolid a todos les pareció una gran operación