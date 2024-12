Larin arregla el estropicio arbitral y le da una victoria clave al Mallorca

El canadiense Cyle Larin arregla, con su mejor actuación con la camiseta bermellona, el estropicio arbitral que montaron en Son Moix Hernández Maeso y Figueroa Vázquez y le da una victoria clave al Mallorca, que se dispara en la clasificación con 27 puntos. El equipo tuvo que jugar durante más de una hora con un futbolista menos por una exagerada expulsión de Muriqi, pero no sólo se rehizo, sino que marcó el 2-1 y mantuvo a raya a un decepcionante Girona que no consiguió rematar en ventaja numérica ni una sola vez entre los tres palos. Excelente final de año en el estadio, que despidió a sus jugadores con una ovación que sin duda se ganaron a pulso.

No se equivocó Arrasate cuando pronosticó que el público no se iba a aburrir. Sin embargo seguramente a lo que se refería era a un partido de fútbol, y no al esperpéntico espectáculo en el que convirtieron el choque la pareja Hernández Maeso-Figueroa Vázquez.

Todo comenzó de manera muy prometedora. El Girona se adelantó a los siete minutos en un voleón del tulipán Van de Beek, al que le cayó un rechace en el área, pero el Mallorca no se entregó y ya antes del empate Larin no le había tenido fe a Muriqi en una jugada en el que sólo hubiera tenido que empujar. El canadiense se redimiría a los 19 minutos, de nuevo a pase del kosovar, dejando el partido en tablas.

Sin embargo poco después, al paso por el minuto 30, llegó la jugada que marcó la tarde. Muriqi disputó un balón junto a la banda y le clavó los tacos a Bryan Gil. En absoluto puede hablarse de intencionalidad y de hecho el árbitro cerró la jugada con una simple falta, pero desde el VAR Figueroa Vázquez le instó para que fuera al monitor y ya se sabe lo que suele pasar en esas circunstancias. A la media hora de juego, con tres cuartos de partido por delante, el Mallorca se quedó con un futbolista menos.

Enervado por lo que consideró una injusticia arbitral, el equipo se cargó de amarillas en la primera parte mientras el Girona, consciente de su ventaja, se dedicaba a capear el temporal y buscar su oportunidad. Los silbidos con los que la grada despidió a Hernández Maeso al final del primer tiempo eran la mejor demostración del sentir unánime de Son Moix.

El arranque de la segunda parte fue un chutazo de adrenalina para el Mallorca. A los 50 minutos Greif sacó largo, Juanpe retrasó a su portero y Gazzaniga, en vez de despejar, dejó correr el balón para chutar con más espacio, pero Larin le adivinó las intenciones y se interpuso lo suficiente como para que el disparo del portero chocase contra su pierna y acabara alojado en la red. El 2-1 fue un gol de pillo, de alguien que fue hoy el más listo de la clase.

Desesperado, Míchel lo intentó todo, pero fue en vano, hasta el punto de que Greif no tuvo que efectuar ni una sola parada pese a que el Girona acabó jugando con todos los delanteros que tenía disponibles. Al final, victoria extraordinaria del Mallorca, que a falta de un partido para el paréntesis de Navidad ya sabe que podrá irse de vacaciones con la satisfacción del deber cumplido.

Mallorca: Greif (1), Maffeo (1), Valjent (2), Copete (2), Mojica (3), Omar Mascarell (1), Morlanes (2), Antonio Sánchez (1), Sergi Darder (1), Muriqi (1) y Larin (3). Robert Navarro (1) por Sergi Darder (72′), Dani Rodríguez (1) por Morlanes (72′), Abdón (1) por Larin (83′), Van der Heyden (1) por Antonio Sánchez (83′)

Girona: Gazzaniga (1), Arnau (1), Juanpe (1), David López (1), Blind (1), Miguel Gutiérrez (2), Oriol Romeu (1), Van de Beek (2), Asprilla (1), Bryan Gil (1) y Danjuma (1). Stuani (1) por Bryan Gil (57′), Misheouv (1) por Juanpe (57′), Abel Ruiz (1) por Danjuma (63′), Iván Martín (1) por Van de Beek (63′), Portu (1) por Oriol Romeu (72′)

Árbitro: Hernández Maeso (0). TA Morlanes, Omar Mascarell, Copete, Abdón, David López, Oriol Romeu. TR Muriqi (30 min.)

Goles: 0-1. Min.7: Van de Beek; 1-1. Min.20: Larin; 2-1. Min.50: Larin

Incidencias: 15.866 espectadores en el estadio de Son Moix.