Larin y Abdón hacen olvidar a Muriqi con dos golazos que sirven para remontar un 0-1 adverso al Valencia y darle al Mallorca tres puntos de oro que le disparan hasta los 24 puntos y le permiten dormir en la quinta posición de la clasificación. No fue una noche de muchas ocasiones. De hecho, sólo hubo cuatro disparos entre los tres palos, de los que tres acabaron en el fondo de la red. Gran victoria del equipo de Jagoba Arrasate, que estuvo tocado por el destino cuando decidió el cambio de Larin por Abdón.

El partido comenzó domesticado y siguió así hasta que se cumplió la primera media hora, un tramo en el que los porteros fueron simples espectadores. Sin embargo la rutina se sacudió a causa de un error de Mojica, que tocó con la mano abierta en el área un centro que no llevaba el menor peligro. El penalti fue incuestionable y desde los once metros no perdonó Luis Rioja, que superó la estirada de Greif con un disparo duro y colocado, totalmente imparable.

Curiosamente lejos de hundirle, el gol despertó de su letargo al Mallorca, que por fin entró en el partido de la mano de Dani Rodríguez, el más dinámico en el campo. Larin tuvo la primera oportunidad doméstica tras un gran pase de Sergi Darder. Se la abortó el georgiano Mamarsdashvili, que sin embargo no pudo hacer nada cuando en el descuento un maravilloso remate a la primera del canadiense se coló en la portería. Tras un rato de suspense, porque el asistente había entendido que Dani Rodríguez había salido en posición ilegal, el VAR dio validez al empate a uno.

La segunda parte careció de ritmo y ocasiones. De hecho, sólo hubo un remate entre los tres palos en los segundos 45 minutos, pero no pudo ser más certero. A los 81 minutos un centro de Sergi Darder encontró en el segundo palo a Abdón, que acababa de reemplazar a Larin. El de Capdepera superó al portero con un cabezazo imparable y le dio al equipo tres puntos de oro.

Mallorca: Greif (1), Mateu Morey (1), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (1), Morlanes (1), Samú Costa (1), Sergi Darder (2), Dani Rodríguez (2), Robert Navarro (2) y Larin (2). Valery (1) por Robert Navarro (69′), Antonio Sánchez (1) por Dani Rodríguez (69′), Maffeo (1) por Mateu Morey (78′), Abdón (2) por Larin (78′), Omar Mascarell (1) por Sergi Darder (84′)

Valencia: Mamardashvili (1), Foulquier (1), Mosquera (1), Tárrega (1), Yarek (1), Gayà (1), Barrenechea (1), Javi Guerra (1), Luis Rioja (1),Diego López (1) y Hugo Duro (1). Pepelu (1) por Javi Guerra (74′), Germán Valera (1) por Luis Rioja (74′), Dani Gómez (1) por Barrenechea (83′), Almeida (1) por Yarek (83′)

Árbitro: Quintero González. TA Valjent, Luis Rioja

Goles: 0-1. Min.32: Luis Rioja, de penalti; 1-1. Min.45+3: Larin; 2-1. Min.81: Abdón

Incidencias: 17.717 espectadores en Son Moix.