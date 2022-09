De Lady Lay a Lady Soul, el cine en el Jazz Voyeur

El XV Jazz Voyeur Festival, continuador legítimo del Festival de Palma en los años 80, no deja de ser herencia en algo más de tres décadas de aquella sublime experiencia que acercaría a Palma en los años dorados del POSE el verdadero legado del jazz universal. Todos han muerto, o están de retiro, y en consecuencia toca reinventarse en un momento en que los socialistas ya no son lo que eran sino todo lo contrario. Parece mentira que el alcalde de Palma, el socialista José Hila, dejase en manos de los independentistas la resurrección de un proyecto que ya no tenía sentido porque el Palma Jazz que así se llama la reciente ocurrencia, ha venido a entrar en competencia directa con el Jazz Voyeur sin venir al caso la ocurrencia. El resultado, que Palma Jazz no acaba de levantar cabeza, ni lo hará, mientras el Jazz Voyeur Festival se ha reinventado a partir del necesario mestizaje.

El XV Jazz Voyeur Festival ya tiene fechas reservadas: del 4 de noviembre al 7 de diciembre y por tanto tiempo habrá de referirme a sus contenidos, si bien como primera aproximación parece apropiado hablar del ciclo Cine y Música dedicado esta edición a las grandes damas Billie Holiday y Aretha Franklin, acudiendo para ello a dos biopics de reciente factura (producidos en la postpandemia) y que no fueron objeto precisamente de buenas críticas algo, por lo demás, habitual tratándose de cintas biográficas. Porque en este capítulo nunca llueve a gusto de todos. Qué se le va a hacer.

Avanzar en todo caso, que los conciertos van a tener lugar en el Trui Teatre y en el Auditori del Conservatorio Superior, abriendo la cantaora Carmen Linares a quien vimos el año 2000 en las primeras Noches Mediterráneas, el ciclo patrocinado por Michael Douglas. La entrevisté entonces, y tiempo después me encontré la entrevista traducida al francés. Ay de mí, que sigo ignorado por los derechos de autor. Hay libros míos que se venden en la red y no percibo derechos desde hace al menos 28 años.

No tiene nada de casual elegir a Billy Holiday y Aretha Franklin puesto que en ambos casos hablamos de mujeres que jugaron papel capital en los años duros de la lucha por los derechos civiles, que alcanzarían su apogeo entre las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado. Cuando a inicios de los 90 en dos ocasiones visité EEUU me llamó la atención que en Washington DC permanecieran inalterados edificios que habían sido quemados en aquellos años y también me sorprendió el Museo de la Policía en Memphis (ciudad natal de Aretha Franklin), puesto que daba testimonio del enaltecimiento de la primacía blanca en la represión de los disturbios raciales.

Lo cierto es que el balance de ambas viendo estas películas fue desigual, si tenemos presente que Franklin amanecía a los 60 con 18 años de edad, y en cambio, Eleanora Holiday Fagan falleció en 1959 a los 44 años de edad sin posibilidad de presenciar los avances conseguidos en la era Kennedy.

Por lo tanto, los años crudos transcurrieron entre Lady Lay y Lady Soul, un detalle importante, puesto que cronológicamente queda reflejado en ambas películas. El 22 de noviembre se proyectará en el Teatre Catalina Valls (21 horas) Los EEUU contra Billie Holiday dirigida en 2021 por Lee Daniels a partir de la adaptación de la novela de Johann Hari Chasing the Scream.

Un relato biográfico en el que está acompañando la trayectoria de Holiday el permanente subrayado de la persecución de que fue objeto por parte de los federales, debido a su drogadicción y la excusa perfecta para acallar su influyente voz. De paso, y no era asunto menor, impedirle cantar ese tema, Strange Fruit original de 1939, que estaba convirtiéndose en icono de la lucha por los derechos civiles porque denunciaba los linchamientos en los estados sureños hasta el punto de que, la expresión strange fruit, se crecía como símbolo de aquellos linchamientos. El alias de Billie Holiday, Lady Lay, fue acogido por Bob Dylan en 1969 una década después de su muerte para rendirle un hermoso homenaje en su álbum Nashville Skyline, y que en nuestro día a día no se puede olvidar que Kevin Ayers en 1983 grabaría en los Estudios Mayer de Palma una versión recogida en su álbum Diamon Jack and the Queen of Pain editado por Blau. ¡Qué días aquellos!

Billie Holliday, según la revista Time hizo de Strange fruit la canción más importante del siglo XX algo discutible por supuesto, pero que deja claro el influjo de un tema que entraría por la puerta grande en la sociología.

La segunda cita con Cine y Música en el Catalina Valls tendrá lugar el 29 de noviembre (21 horas) con la coproducción EEUU- Canadá Respect, de Liesi Tommy (2021), que en realidad es un titular que en sí mismo marca distancias puesto que nos refiere uno de los temas emblemáticos –y tuvo bastantes- de Aretha Franklin y por lo tanto se nos invita en consecuencia a deslizarnos por momentos artísticos felices de la cantante del Midwest, la cuna de los grandes bluesmen. Me la imagino recorriendo Beale Street en los días que todavía los negros tocaban y cantaban en locales emblemáticos y no como en 1992, donde fui testigo de que el negro estaba en la calle y el blanco señoreando en lo interiores, a pocos metros del Mississippi.

No es nada casual que este biopic se titulase Respect puesto que invoca el ideal de la mujer fuerte y determinada porque hablamos de una versión casi diametralmente opuesta al tema grabado por Otis Redding en 1965, puesto que el éxito discográfico se debe a la versión de Franklin en 1967. Ganando dos Grammy. Desde 1987 se encuentra en el Grammy Hall of Fame.

“What you want, baby, I got it / What you need, do you know I got it? / All I’m askin’ is for a Little respect when you get home / (Just a Little bit) hey, baby / (Just a Little bit) when you get home / (Just a Little beat) mister”.