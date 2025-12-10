El ladrón que no quería pasar frío: roba cinco abrigos de una conocida tienda de ropa en Mallorca

Los vecinos y comerciantes del municipio de Alcúdia (Mallorca) llevan meses lidiando con una situación que se ha vuelto cada vez más frustrante: la presencia frecuente de un delincuente ampliamente conocido en la zona por acumular numerosos antecedentes penales por robos.

Su actividad delictiva, repetida y constante, ha generado preocupación sobre todo entre quienes regentan negocios, que ven cómo el individuo vuelve una y otra vez a actuar.

Hace tan solo unos días, el mismo delincuente parece que no quería pasar frío y fue arrestado una vez más, en esta ocasión por sustraer hasta cinco abrigos de una conocida tienda de ropa mallorquina, un episodio que ha vuelto a encender las alarmas en el municipio.

Los hechos que motivaron esta nueva detención se desencadenaron el pasado 1 de diciembre. Ese día, la dueña del comercio afectado, ubicado en la calle Mariners, contactó urgentemente con la Policía Local de Alcúdia al percatarse de que el hombre, cuya identidad no ha trascendido pero que resulta sobradamente familiar para los agentes por su historial, estaba merodeando por las afueras de la tienda y parecía estar preparando un nuevo robo.

Ante la llamada, una patrulla de la Policía Local decidió seguir de cerca al sospechoso, que en esta ocasión se encontraba acompañado por una mujer. Ambos se desplazaban en dirección al municipio de Sa Pobla cuando los agentes lograron interceptarlos y proceder a su detención por un presunto delito de robo.

Minutos más tarde, los agentes policiales regresaron al comercio para entrevistarse con la propietaria, quien les mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se observa claramente al delincuente robando los cinco abrigos y huyendo a la carrera, lo que confirmó por completo la denuncia inicial.

Finalmente, la afectada denunció los hechos ante el Puesto Principal de la Guardia Civil del Puerto Pollença.