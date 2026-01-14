Kohlberg llega hoy para tomar el mando de operaciones

Andy Kohlberg llega hoy a la isla, en la que permanecerá como mínimo hasta el 2 de febrero, día en el que se cierra el mercado de fichajes de invierno. El presidente ha tomado como costumbre estar al pie del cañón en estas fechas, aunque Pablo Ortells dispondrá en principio de toda la autonomía para utilizar el dinero del que dispone en esta venta. Kohlberg, además, será fundamental en el futuro de Jagoba Arrasate, ya que suya será la última palabra en caso de que sea necesario.

Hasta ahora la política del presidente ha sido dotar al área que dirige Pablo Ortells de libertad absoluta para tomar las decisiones que considere oportunas. De hecho, hace dos años no intervino en absoluto cuando se decidió no renovar el contrato de Javier Aguirre, pese a mantener una amistad personal con el entrenador mexicano. Sin embargo, aunque no sea intervencionista, lo que sí quiere es estar al corriente de todo, y por eso adecua su calendario para poder estar presente en los cierres de mercado, especialmente en el de invierno.

Kohlberg llega en un momento especialmente delicado, con el equipo a un punto del descenso y con los nervios a flor de piel. El sábado estará en el palco en el partido ante el Athletic, en el que un resultado negativo podría desembocar en una protesta coral del estadio, ya que el descontento general es más que patente, como se pudo ver el domingo pasado, con protestas y pintadas contra la directiva.

El Mallorca se encuentra situado al final de la primera vuelta a tan sólo un punto del descenso, que ocupan Oviedo, Levante y Valencia, y con un calendario inmediato realmente preocupante, ya que tras recibir este sábado al Athletic tocará visitar el Metropolitano, jugar en Palma ante el Sevilla, viajar al Camp Nou, enfrentarse en Son Moix al Betis y acudir a Balaídos para verse las caras con el Celta.