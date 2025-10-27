Jagoba Arrasate, 50 partidos con el Real Mallorca

Jagoba Arrasate ya es un cincuentón con el Mallorca. El entrenador vasco cumplió ayer ante el Levante 50 partidos sentado en el banquillo bermellón ante el Levante, con el bagaje de 15 partidos ganados, 12 empatados y 23 perdidos, tras el 1-1 ante los valencianos en Son Moix. Su encuentro número 51 será este miércoles en L’Hospitalet, en la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Sant Just catalán.

Son sólo 50 partidos con el Mallorca, pero Arrasate ya es todo un veterano en Primera División, categoría en la que suma 286 presencias tras sus anteriores etapas en la Real Sociedad y sobre todo en Osasuna, donde acumuló la mayoría. De hecho, ocupa la posición 40 en el ranking general de técnicos con más encuentros en la máxima categoría, una clasificación que encabeza el ex-mallorquinista Luis Aragonés con la estratosférica cifra de 756. Si no hay novedades inesperadas, Jagoba alcanzará esta misma temporada los 300 partidos en Primera.

En cuanto a su situación en el ranking del Mallorca, ocupa la vigésima posición, a cuatro partidos de distancia del mallorquín Jaume Bauzá. El líder indiscutible es Llorenç Serra Ferrer, que estuvo sentado en el banquillo en 323 encuentros, seguido por Gregorio Manzano con 254 y Héctor Cúper con 156. Esta temporada no está aún en disposición de llegar al top 10, que ocupa Juancho Forneris con 87 presencias, pero sí podría conseguirlo en el curso 26-27.

El técnico nacido en Berriatua hace 47 años tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2027 tras llegar a la isla en el verano de 2024. Tuvo un gran impacto en sus seis primeros meses, llegando a Navidad de 2024 en una posición envidiable, pero 2025 no está siendo un buen año para él, a pesar de que en las dos últimas jornadas su equipo ha sumado cuatro puntos ante Sevilla y Levante. Ahora se enfrenta a dos encuentros consecutivos fuera de casa, uno de Copa ante el Sant Just y otro de Liga ante el Betis el próximo domingo en el Benito Villamarín a las nueve de la noche.