Arrasate, el tercer entrenador con más derrotas en Europa en 2025

Los números no son amables con Jagoba Arrasate y lo delatan como el tercer entrenador de Europa -grandes Ligas- con más derrotas en 2025. Al técnico del Mallorca sólo le «superan» el greco-australiano Ange Postecoglou y el madrileño Míchel, a cargo de un Girona que no levanta cabeza desde hace mucho tiempo. Arrasate ha perdido 16 partidos sobre 29 y sólo ha podido ganar cuatro en los 10 meses y medio que se han consumido de año, el último de ellos ante el Alavés en Son Moix, el único en el que el equipo ha sumado los tres puntos en juego esta temporada.

Este peculiar ranking en el que nadie quiere estar en cabeza está liderado por Postecoglou, que en 2025 ha dirigido al Tottenham y al Nottingam Forest, equipo en el que ha relevado a Nuno Espírito Santo, y con el que todavía no conoce la victoria en este curso. Su hoja de servicios presenta 21 derrotas en 39 partidos aunque, eso sí, en su haber hay que contar el título de campeón de la Europa League conseguido en la final disputada en San Mamés ante el Manchester United del portugués Rúben Amorim, que con 15 derrotas en 39 partidos cierra el top ten.

Tras Postecoglou está Míchel, con 18 derrotas en 30 encuentros, confirmando la caída a plomo de un Girona que acabó la temporada 23-24 en tercera posición de la Liga, sólo superado por Real Madrid y Barcelona. A los catalanes les desmentalaron el equipo al final de aquella campaña y están aún muy lejos de rehacerse, hasta el punto de que llegaron al segundo parón de la temporada en posiciones de descenso a Segunda División.

Jagoba Arrasate, mientras, es el tercero de la lista con 16 derrotas en partidos. El año ya comenzó muy mal para él con dos 3-0 encajados ante Pontevedra en Copa y Real Madrid en Supercopa y a partir de ahí no consiguió que el equipo levantara cabeza, con un saldo de apenas cinco victorias, cuatro en la pasada temporada ante Valladolid, Las Palmas, Espanyol y Real Sociedad y en una en este curso, ante el Alavés. Mañana sábado en Sevilla buscará la sexta.