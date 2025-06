La izquierda rompe todos los puentes con Prohens: «Con nosotros que no cuenten ni para comprar bombillas»

Tras haber alcanzado algunos acuerdos muy puntuales con el PP de Marga Prohens durante los meses en los que Vox mantuvo la ruptura de sus pactos con el PP, los separatistas de Més per Mallorca han anunciado este lunes que «retiramos la mano tendida a Prohens para los dos años que quedan de legislatura». Todo ello, tras el acuerdo PP-Vox que alumbrará los Presupuestos de Baleares para este año 2025. Més per Menorca seguirá la misma línea, Podemos no figura entre las cábalas para ninguna necesidad de apoyos, y del PSOE no se espera algo distinto a lo que haga Més aunque no se ha pronunciado explícitamente porque sigue sin responder a las preguntas de OKBALEARES.

«Para los dos próximos años que quedan de legislatura, Marga Prohens que no cuente con nosotros ni para ir a comprar bombillas», ha dicho este lunes el portavoz de los independentistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la hora de valorar el recuente acuerdo entre PP y Vox que abre la puerta a la probación de los Presupuestos autonómicos en 2025.

En algunos momentos de los dos primeros años de legislatura, y especialmente después de que Vox rompiera sus acuerdos con el PP balear, Prohens acudió a los partidos de la oposición para sacar adelante o para frenar algunas iniciativas en el Parlamento balear. De hecho, pactó con ellos la no derogación de la Ley de Memoria Histórica a cambio de la corrección de algunas iniciativas no deseadas pero que el PP favorecía a causa de un error en una votación. De hecho, pocos meses después, la Ley de Memoria Democrática sí será derogada en virtud del nuevo acuerdo PP-Vox para los Presupuestos.

El propósito de la oposición con su «retiramos por dos años la mano tendida a Prohens» busca «aislarla como nunca en el Parlament», como ha reconocido el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía.