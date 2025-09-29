La izquierda balear llama a las empresas turísticas mallorquinas al boicot total a Israel

Los partidos de la izquierda balear, PSOE y Més per Mallorca, se han mostrado este lunes totalmente partidarios de que incluso las empresas mallorquinas, todas del ámbito turístico, se sumen al boicot comercial a Israel que ambas formaciones ya defienden en otros segmentos. De hecho, el Gobierno del PSOE y Sumar ya impulsa embargos a Israel en materia armamentística. La izquierda da ahora un paso más y quiere que el boicot se traslade a las empresas turísticas con acuerdos comerciales, inversores o tecnológicos con empresas israelíes.

El portavoz de los separatistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha asegurado a preguntas de OKBALEARES que «todo el mundo debería trabajar por acabar con el genocidio, tanto desde el ámbito de las instituciones como desde la economía». Y ha añadido: «Cualquier persona, como cualquier empresa o institución tiene la obligación de actuar con la máxima contundencia cuando se ven las imágenes que estamos viendo de lo que está pasando en Gaza». «No se pueden mantener unas relaciones de normalidad cuando se está produciendo un genocidio».

Más escueto pero con el mismo posicionamiento se ha mostrado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela: «Ya nos hemos posicionado en otras ocasiones sobre esta cuestión, en materia comercial y en materia deportiva». Posiciones siempre favorables al bloqueo de toda acción o intervención de cualquier tipo con Israel.

En el bloque contrario se han situado partidos como Vox y el PP. La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha arremetido contra la postura de la izquierda: «Las empresas tienen que seguir actuando con normalidad y no dejarse llevar por estas dictaduras y estas imposiciones que no tienen nada que ver con los ciudadanos. Lo que está haciendo la izquierda me parece absurdo».

En el PP siguen en la misma línea contraria a decirles a los empresarios del sector turístico lo que tienen o no tienen que hacer. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha denunciado la «demagogia» de la izquierda: «En el Parlament nos quieren arrastrar a votaciones para vetar a deportistas o eventos mientras la secretaria de Estado de Turismo sigue publicitando a Baleares en Israel como destino turístico».

Sagreras va al meollo del asunto: «No creo que se deba privar a una empresa de Baleares con trabajadores de Baleares de colaborar con una empresa de Israel, cuando esta colaboración supone que la economía de las Islas vaya mejor. Se siguen equivocando».

OKBALEARES ha podido saber que al menos una importante cadena hotelera mallorquina y con establecimientos en todo el mundo mantiene un acuerdo de colaboración con la startup israelí Joined para el desarrollo de un programa con el que se mejora la experiencia social del turista.