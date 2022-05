Isabel Vidal: «La Administración tiene muchos deberes pendientes en la Playa de Palma»

Después de dos años de pandemia, el centenar de hoteles de la mayor zona turística de Baleares (33.000 plazas) exhibe ya sus mejores galas para la recién iniciada temporada turística. Pero lo hace con un optimismo prudente, como manifiesta Isabel Vidal, licenciada en Psicología y Máster en Gestión y Dirección de Empresas Hoteleras por la Universidad Complutense de Madrid, que desde 2019 preside la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma.

Pregunta.- ¿La Administración ha estado a la altura de la notable inversión realizada por las cadenas hoteleras en sus establecimientos durante la década pasada?

Respuesta.- Está claro que no. Ellos lo saben y confiesan abiertamente que hace falta esa inversión pública. El sector privado ya ha hecho su recorrido y ahora estamos comenzando a ver cómo en restauración también vienen haciendo ese esfuerzo. Pero el sector público es consciente de que no lo ha hecho y que tiene que hacerlo. Tiene muchos deberes.

P.- ¿Cómo afrontan la presente temporada?

R.- Primero, con mucha ilusión, después de dos años que han sido muy duros para todos. Sin duda, es lo principal. Hay mucha ilusión y muchas ganas de volver a trabajar. Se están viendo buenas ocupaciones, lo que sí es cierto es que tras dos años de pandemia, hemos aprendido a ir pasito a pasito, no hacer previsiones muy a largo plazo, sino ir viendo si se van cumpliendo poco a poco las previsiones. Esto es lo que nos han enseñado, entre otras cosas, estos dos años de pandemia.

P.- ¿Podríamos estar ya en un escenario de prepandemia?

R.- En cuanto a datos de ocupación sí que se podrían tener números similares a 2019, dependiendo siempre evidentemente del tipo de alojamiento. Sí que es cierto que estamos en un escenario muy diferente. Todo lo que es el coste de suministros, ya sabemos lo que ha subido. Es decir, la rentabilidad a final de año, o el beneficio, no sabemos si será igual que en 2019 por todas estas circunstancias que conocemos.

P.- ¿La salida del mercado británico de la Unión Europea está afectando a Playa de Palma?

R.- Para Playa de Palma no es uno de los mercados más importantes. Está en tercer o cuarto lugar, dependiendo del mes. No es tan importante como tradicionalmente el alemán, pero también tiene su espacio. Las dificultades se tienen en el aeropuerto. Una vez llegado aquí, a destino, no hemos visto que haya ningún problema. Vemos cómo año tras año va cogiendo su cuota de mercado, por así decirlo, junto con otras otras nacionalidades tan interesantes como la francesa, que está repuntando también muchísimo y las ya tradicionales, alemana, holandesa y, por supuesto, también el mercado nacional.

P.- ¿Hay ahora mismo una oferta complementaria en Playa de Palma a la altura?

R.- Hubo inversores y propietarios que dieron sus primeros pasos ya hace años, antes de la pandemia. Lo mismo pasó con establecimientos hoteleros, que fueron los primeros que marcaron el camino y demostraron que no era un salto al vacío, sino que había demanda y que había un público potencial para ello e hicieron ese efecto arrastre al resto. Es verdad que está siendo más lento, porque son negocios más pequeños, pero vemos cómo se está poniendo a la altura, sobre todo la primera línea. Hay restaurantes por aquí, cafeterías, que son increíbles, y además para todas horas. Eso tiene que seguir su curso en toda la Bahía. Hay muchos restaurantes que están en segunda línea y en otros sitios, que tienen una calidad excelente.

P.- ¿No sería primordial recuperar un ente similar al consorcio para la reforma integral de la Playa de Palma, ya diluido, para tener un plan global de recuperación de la zona y canalizar las inversiones estratégicas que hacen falta?

R.- Sin duda. Como ha dicho, se ha diluido. Las tareas que había en el consorcio las han ido asumiendo las diferentes concejalías, el Consell o Govern y eso ha hecho perder esa visión global y estratégica. Nosotros insistimos en que es necesario ese plan estratégico global multisectorial, de competencias privadas, públicas y de todo el sector. Realmente con estos años que han pasado también hemos visto cómo todo se ha complicado mucho más, que hay muchos más agentes, está todo mucho más atomizado. Es muy necesario que todos tengamos ese plan estratégico y que todos vayamos a una. Hace falta un plan estratégico de destino, en este caso, de Playa de Palma y de la zona del Arenal.

P.- Cuando el Govern habla o el Ayuntamiento de Palma de proyectos estratégicos para Playa de Palma, el primero que cita es el tranvía. Yo no sé si es tan prioritario para el destino o antes habría que canalizar esas inversiones hacia otros proyectos.

R.- Siempre hemos dicho que apostamos por un transporte sostenible que comunique toda la Bahía de Palma con el Aeropuerto, Palacio de Congresos y, evidentemente también, el centro de Palma. El tranvía, supongo, que tiene sentido en su totalidad. Ahora mismo la primera fase apenas pasaría por Playa de Palma. También hemos dicho que no es suficiente con un tranvía o con un transporte público, sino que hace falta un plan de movilidad integral. Es decir, si no hay aparcamientos en las paradas más importantes, la gente seguirá usando el coche. Si no hay posibilidad de aparcar la bicicleta, no tendrá ningún sentido, o será incompleto. El tranvía necesita ese Plan de Movilidad Integral. Ya hemos transmitido cuáles son los focos de aparcamientos disuasorios para que la gente pueda utilizarlos y que el uso del coche sea cada vez menos necesario, al menos para las rutinas del día a día.