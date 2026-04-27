Interceptado un cargamento XXL de Viagra en el aeropuerto de Palma que prometía levantar más que sospechas

Lo que parecía un vuelo rutinario procedente del Caribe terminó convirtiéndose en una intervención con tintes tan llamativos como el propio producto incautado. Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, han intervenido un total de 1.144 comprimidos de Sildenafil, conocido como Viagra, en el aeropuerto de Palma, en una actuación que pone de relieve el control sobre la entrada de medicamentos en la Unión Europea.

Los hechos se remontan al pasado 16 de abril, cuando efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) realizaban labores de inspección dentro de los controles habituales a pasajeros. El vuelo en cuestión había partido de Santo Domingo, en República Dominicana, con escala previa en Madrid, un trayecto que, si bien no es inusual, sí forma parte de las rutas que suelen estar bajo especial vigilancia por posibles intentos de introducción irregular de mercancías.

Durante el operativo, los agentes identificaron a un pasajero de 47 años cuyo comportamiento no pasó desapercibido. Tras someter su equipaje a un escáner de rayos X, los funcionarios detectaron imágenes que levantaron sospechas, lo que motivó una inspección más exhaustiva. Fue entonces cuando, al abrir manualmente la maleta, apareció el peculiar hallazgo: seis cajas perfectamente etiquetadas como Sildenafil Citrato ILDENAFIL CITRATO 100 mg.

En su interior, los agentes contabilizaron un total de 1.144 comprimidos de este medicamento, popularmente conocido por su uso en el tratamiento de la disfunción eréctil y comercializado bajo marcas ampliamente reconocidas como Viagra. La cantidad intervenida excedía con creces lo que podría considerarse consumo personal, lo que hizo saltar todas las alarmas en materia de control sanitario y fiscal.

Más allá del impacto anecdótico del producto, la clave de la intervención reside en el incumplimiento de la normativa vigente. Según confirmaron fuentes de la investigación, el pasajero no pudo aportar ningún tipo de documentación que acreditara la legal adquisición, posesión o importación del fármaco dentro del territorio de la Unión Europea. Este tipo de medicamentos está sujeto a estrictos controles, tanto por razones sanitarias como por la necesidad de evitar su distribución ilegal.

Como resultado, la totalidad de la mercancía fue intervenida de inmediato, y se procedió a levantar un acta por infracción administrativa conforme a la Ley de Contrabando. Aunque no se trata de un delito penal en este caso concreto, sí implica sanciones económicas y posibles consecuencias administrativas para el implicado.

Desde la Guardia Civil se subraya que este tipo de actuaciones forman parte de un esfuerzo constante por garantizar la seguridad sanitaria y el cumplimiento de las normativas en las fronteras. La entrada de medicamentos sin control puede suponer un riesgo para la salud pública, especialmente cuando no se conoce su procedencia exacta o las condiciones en las que han sido almacenados y transportados.

Además, este tipo de intervenciones también busca combatir posibles redes de distribución ilegal que utilizan a pasajeros como «correos» para introducir productos en el mercado negro. Aunque en este caso no se ha confirmado la existencia de una organización detrás, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.

El suceso, que ha generado cierta curiosidad por la naturaleza del producto incautado, pone de manifiesto una realidad menos visible: el tráfico irregular de medicamentos sigue siendo una práctica recurrente en aeropuertos internacionales. Y aunque en esta ocasión el titular pueda arrancar alguna sonrisa, las implicaciones legales y sanitarias son, cuanto menos, muy serias.