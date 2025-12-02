La inservible Copa del Rey

Perdonen que escriba estas líneas a destiempo, es decir aprovechando el intermedio del inservible partido de Copa que están disputando el Numancia, de Soria, y el Mallorca. ¡Honor y gloria! para las dos o tres decenas de seguidores visitantes, sean o no residentes en la Península, que desafiaron el frío habitual en aquella zona y a las puertas del invierno para animar a los suyos y desplegar pancartas y banderas en un estadio cuyas gradas no se ocuparon ni cerca de la mitad de su aforo. Normal.

Estos 45 minutos han sido más que suficientes para constatar lo evidente y, por otra parte, reiterativo. Salvo Cuéllar, tercer portero o entrenador de los mismos, ninguno de los suplentes revindicó su derecho a figurar entre los titulares. Ni siquiera Pablo Torre, que no será porque no saliera, como reclama, desde el principio. La parte derecha de la defensa certificó su incapacidad para militar en un equipo de primera división y Morlanes firmó, una vez más, su intrascendencia, Asano su defectuosa técnica y Llabrés y Abdón marcaron los dos goles con los que el árbitro, un internacional como el riojano Soto Grado, mandó a todos al descanso, incluidos los espectadores.

En el banquillo se habían quedado aquellos que probablemente tengan que torear en Oviedo el próximo viernes, con la incorporación de Raillo y Mojica que, por frioleros, obtuvieron la recompensa de quedarse en Palma hasta el jueves. Dani Rodríguez, también; pero sin premio Ah¡, volvió Kumbula y jugó al menos media parte, la segunda la veré, pero no rectificaré ni una coma de lo redactado hasta este punto final.