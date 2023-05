Indignación en la Guardia Civil con Marlaska por no declarar Baleares como Zona de Especial Singularidad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su «preocupación y malestar» por el «giro sorprendente del Gobierno de España» de no implantar en Baleares la Zona de Especial Singularidad (ZES). El sindicato de mayor representación en España ha sostenido que «Baleares no puede ser un destino de castigo para los guardias civiles», cuyo sueldo no da para pagar el alquiler de una vivienda en la comunidad con los precios más altos del país.

El secretario general de AUGC, Juan Fernández, ha visitado este miércoles Palma y ha ofrecido una rueda de prensa acompañado del secretario general de AUGC Baleares, Zoilo Muñoz, donde han valorado muy negativamente la decisión del Ministerio del Interior de no declarar la comunidad balear como ZES, lo que permitiría adoptar medidas para garantizar el acceso a la vivienda y compensar el coste de la insularidad.

Fernández ha advertido de la «problemática» de los agentes destinados en las Islas para contar con una vivienda digna. «No existen motivos ni explicaciones que respalden la actividad del Ministerio del Interior», ha añadido.

Fernández ha lamentado que hace un mes que el ministro Grande Marlaska visitó Ibiza y Mallorca. Entonces, a preguntas de los periodistas, aseguró que en quince días anunciaría medidas para paliar el problema de la vivienda que sufren los agentes de Policía y Guardia Civil de Baleares.

«Un mes después de la visita del ministro a las Islas, donde anunció que estaba trabajando sobre este problema, a día de hoy no ha hecho absolutamente nada para solucionar esta indignante situación», ha reivindicado, recordando que, mientras, los guardias civiles «tienen que seguir durmiendo en furgonetas, poniendo en riesgo sus vidas».

«Una vez más el ministro del Interior no tiene los deberes hechos y deja de lado sus compromisos, no sólo con los guardias civiles sino también con el conjunto de la ciudadanía», ha denunciado Fernández. En la misma línea, desde la asociación han destacado la «falta de humanidad» hacia los guardias civiles cuando son destinados a Baleares o se trasladan en periodo estival.

En este punto, el secretario general del AUGC ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una «vivienda digna» para los agentes destinados en Baleares, que se ven obligados a compartir «pisos patera», alquilar habitaciones o incluso dormir en caravana o en su propio coche.

«¿Alguien comprende como un guardia civil puede buscar alojamiento cuando el Ministerio del Interior le abona 49 euros diarios? ¿Alguien entiende cómo un guardia civil puede realizar su manutención diaria con 28 euros diaria? Esa es la dieta que cobra un guardia civil para atender su alojamiento y su manutención, 77 euros al día. Los guardias civiles tienen que seguir durmiendo en furgonetas», ha lamentado el representante de AUGC.

Desde el sindicato defienden un aumento mínimo hasta los 180 euros y que el ministerio realice un estudio para analizar los costes que supone vivir en la comunidad más cara de todo el país. Según ha concretado, más de una docena de agentes que se han incorporado de «forma forzosa» a Baleares se encuentran de «baja psicológica por la humillación y la precariedad» en la que viven y, al menos, hay cuatro profesionales que pasan la noche en su vehículo.

En estos momentos, ha continuado, en Baleares trabajan de manera permanente unos 1.800 agentes, pero serían necesarios 500 más para completar la plantilla y atender las necesidades de una comunidad autónoma turística que año tras año incrementa el número de residentes y visitantes

Por todo ello, la AUGC ha resaltado la necesidad de incrementar el complemento de insularidad y, para los agentes que vienen en apoyo en comisión de servicio, un aumento en la dieta. A su vez, han incidido en la importancia de habilitar viviendas para que estos agentes puedan hospedarse «sin que ello suponga un sacrificio personal», y han reclamado soluciones urgentes a través de hoteles, de forma provisional, para que los guardias civiles puedan hospedarse sin complicaciones en la zona.