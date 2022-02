El presidente de la entidad independentista Obra Cultural Balear (OBC), Josep de Luis, contradice a la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, en relación a la sentencia que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de clases en castellano al asegurar que «el debate sobre el modelo en Cataluña es extrapolable a Baleares» ya que «las batallas que se han hecho contra la lengua y la cultura, siempre han sido planificadas en términos de Països Catalans. Hay una unidad lingüística, histórica y cultural».

Así se expresó el principal dirigente de la entidad catalanista en unas declaraciones en las que lamentó «que se lleve a Europa una supuesta imposición del catalán» en la enseñanza.

Las manifestaciones del primer portavoz de este colectivo, se produjeron a raíz de la intervención de la eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estarás, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde denunció que «el peor enemigo de la lengua es la imposición», aprobándose que la Comisión Europea haga un requerimiento a la Generalitat de Catalunya, para que cumpla la sentencia judicial que fija el uso del castellano en un 25% en la escuela catalana.

Una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que denuncia que el modelo de Cataluña supone «una discriminación mayúscula», especialmente, para los niños. En su intervención, la eurodiputada Estarás recordó que este incumplimiento, «lesiona la convivencia y va en contra de la Constitución». «El peor enemigo de la lengua es la imposición, cuando la lengua debe ser un elemento de encuentro. No hagan suyo el catalán porque también es la lengua de gente como yo, de gente del Partido Popular».

También desde el colectivo PLIS Educación, su portavoz adjunto, Julián Ruiz-Bravo, sostuvo que el caso en Cataluña «es idéntico al de Baleares», donde «ningún proyecto lingüístico de centros públicos respeta la jurisprudencia,» y «se arrincona al castellano».

Ruiz-Bravo recordó que los tribunales «han determinado claramente» que se está vulnerando la ley en Cataluña, y sin embargo, «tanto allí como en Baleares, todo sigue igual», lamentó. «Seguimos con proyectos de inmersión pura y dura, y sin ninguna voluntad por parte de la Conselleria de dictar instrucciones para que cambie», denunció.

Por ello, Ruiz-Bravo aplaudió que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara haya decidido mantener el caso abierto, y ha confiado en que se escuche la petición de la solicitante de enviar una delegación de europarlamentarios a investigar. El portavoz adjunto de PLIS ha deseado también que esta investigación, tenga efectos también en Baleares, si bien ha recordado que el Supremo ya ha dictado sentencia, pero «los políticos deciden no cumplir las sentencias y no les pasa absolutamente nada». En esta línea, PLIS lamentó que haya «que recurrir a las instituciones europeas porque las españolas no funcionan».

Desde la entidad han vuelto a insistir en que la inmersión «es ilegal, aparte de ser una barbaridad pedagógica»: «Se obliga a alumnos desde pequeños a estudiar en una lengua que no dominan, por razones políticas y no pedagógicas ni didácticas, cuando sería muy fácil utilizar las dos de forma más o menos equilibrada», remachó Ruiz-Bravo.