Eduardo Inda ha presentado este jueves, 23 de septiembre, la edición OKBALEARES de OKDIARIO, el sitio de los inconformistas que nace para informar de las islas. En su discurso de presentación, Inda ha destacado la orfandad que hay en Baleares de medios de centroderecha: «Si pasamos revista a los medios de comunicación de Baleares, yo les pediría a ustedes que me digan un solo diario que sea de centroderecha liberal. No hay ni uno. Las Mallorca, la Menorca, Ibiza y Formentera liberales están huérfanas». Y ha dejado clara una de las prioridades de OKBALEARES: «Nosotros les vamos a dar las noticias que los demás no les contarán».

Por ello, el director de OKDARIO, ha desvelado que «lo que hicimos fue ponernos manos a la obra y el fruto del trabajo que hemos llevado a cabo en estos seis meses ha nacido OKBALEARES; y la verdad es que la situación mediática en Baleares es sencillamente tremenda».

Inda ha querido destacar también la vocación de libertad con la que nace OKBALEARES al recordar que otos medios de la comunidad «a veces callan muchas de las noticias, entre otras razones, porque viven y abren la persiana gracias a la publicidad que les da el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Palma; sin eso no podrían salir adelante». A renglón seguido ha querido ser rotundo y muy claro asegurando que «nosotros no la vamos a necesitar ni la queremos».

«Recuerdo también que cuando yo llegué a Baleares me pasó lo mismo. En mi primera etapa, cuando llego como director de El Mundo de Baleares,

había un déficit de libertad de expresión tremendo. Todos los medios, casi sin excepción, estaban rendidos a la izquierda. Porque gobernaba la izquierda y porque los medios locales, desgraciadamente, viven de esa publicidad institucional que sale de sus impuestos y que yo prohibiría», ha aseverado, para añadir a continuación que esa publicidad institucional sirve para que «el político de turno compre a los periodistas, a los medios, a las teles, a los digitales, a los radios y a todo quisqui».

A continuación, ha contado sus inicios al llegar a Baleares: «Cuando yo llegué a mí me pasó una cosa tremenda. Todo el mundo me hablaba de la corrupción de María Antonia Munar. No había quien no me lo contase. Yo no había estado en Mallorca en mi vida y todo el mundo me hablaba de que Munar cobraba por aquí y por allá por acullá». Y continuó con la percepción inicial que tuvo al llegar a Baleares: «Y yo digo, ‘pero esto, ¿lo han contado alguna vez?’. ‘Bueno, alguna vez contaron algo, pero un día y pequeñito’, me respondieron. Y yo recuerdo que en el año 2002 nosotros publicamos una portada en El Mundo a cuatro columnas que se titulaba Munar transporta la grava de las carreteras que adjudican.

