Incendio en una nave de productos químicos del polígono de Can Valero de Palma

Incendio en una nave de productos químicos del polígono de Can Valero Palma de la calle Pomaco número 1 donde por motivos desconocidos se ha originado este siniestro que, en un principio, los servicios de emergencias creían tener bajo control y se ha acabado en parte descontrolando y tomando mayores proporciones de las que, en principio, parecía que iba a tener el fuego.

La nave estaba cerrada cuando se han declarado las llamas, como es habitual en esta zona industrial los fines de semana. Por ello no ha habido que lamentar en un principio victimas a raíz de este incendio que ha generado una notoria columna de humo visible desde varios puntos de la capital balear.

El fuego se ha extendido por gran parte de la superficie del recinto con el temor de que afectara a otras naves colindantes y tomara una proporción aún mayor. La calle ha quedado cortada al tráfico mientras los servicios de emergencia han estado actuando.

Al lugar del siniestro se han desplazado dotaciones de la Policía Local y de los Bomberos de Palma además de ambulancias para atender a posibles víctimas de un incendio de dimensiones considerables.

La nave afectada donde se originaron las llamas que ha quedado completamente destruida pertenece a una empresa de productos químicos relacionados con productos de limpieza, piscinas o jardinería.

Según información del Ayuntamiento de Palma y del Servicio de Emergencias 112, el fuego se ha originado poco antes de las 15.00 horas y ya ha sido controlado.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, si no sólo materiales. Asimismo, no se ha requerido la activación de ningún plan de emergencia especial.

El fuego está controlado y los bomberos siguen trabajando en la zona, a la que también se han desplazado varias dotaciones de Policía Local de Palma.

Por este motivo, han pedido precaución en la zona porque los servicios de emergencias continúan trabajando en el incidente.