Impunidad en la calle Aragón de Palma: trompos y derrapes de coches en plena madrugada

Los vecinos de la céntrica calle Aragón de Palma están hartos del incivismo y los abusos de algunos conductores de coches y motos que se dedican en plena madrugada a realizar trompos y derrapes hasta superar todos los límites del ruido y de velocidad que dicta la normativa.

Y es que los autores de estos comportamientos se sienten con total impunidad para realizar estos trompos debido a la nula vigilancia y control policial que hay en esta calle de la capital balear. Esto es lo que denuncian algunos vecinos de esta zona como Maria Amengual, que desde su cuenta de X ha publicado un vídeo en el que se ve un coche derrapando el tiempo que quiere y sin que nadie le llame la atención por ello.

Fa estona, @ajuntpalma, que deman radars i càmeres de vigilància al carrer Aragó. Això era aquesta matinada a la 1 i no és el primer pic. No hi ha ningú que respecti els límits de velocitat ni el descans dels veïnats. Fins quan? pic.twitter.com/vHapWxqwUd

— Mery (@MAmengualSalom) September 16, 2024