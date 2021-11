Tal y como anticipó OKDIARIO el pasado 9 de noviembre, el estadounidense Matthew Hoppe sufre una importante lesión muscular, en concreto una rotura en el muslo derecho. Ahora ya se conoce el diagnóstico definitivo y se sabe que el delantero ha eludido el quirófano de milagro, pero permanecerá de baja entre dos y tres meses. El club trabaja en el fichaje de un nuevo atacante en el mercado de enero.

El entrenador Luis García Plaza ya sabe que no podrá contar con Hoppe posiblemente hasta mediados de febrero, por lo que no es descartable que la dirección deportiva opte por buscarle un equipo de menor categoría en el que pueda llevar a cabo con tranquilidad el proceso de recuperación y se opte por ocupar su plaza con el nuevo fichaje, ya que ahora mismo el club no tiene licencias disponibles en la primera plantilla.

Por lo que se refiere al resto de lesionados, Kubo continúa con el proceso de recuperación de acuerdo a los plazos previstos y se va acercando a la fecha que ya adelantó OKDIARIO del 4 de diciembre, día en el que el Mallorca se enfrentará al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Si no hay dificultades de última hora o retrasos imprevistos el japonés estará en la convocatoria y posiblemente juegue algunos minutos. Es llamativo que su reaparición se produzca en la misma ciudad en la que se lesionó, Madrid, solo que ante el otro equipo de la capital.

Raíllo, en cambio, continúa todavía con muletas y no hay un plazo previsto para que se reincorpore a los entrenamientos. El central cordobés fue operado en Barcelona el pasado 27 de octubre y se estipuló un periodo aproximado de baja de tres meses, aunque era una estimación muy flexible en función del proceso de rehabilitación del jugador cordobés. En este sentido, es bastante probable que el Mallorca opte también por fichar a un defensa central, ya que en el mejor escenario Raíllo no estará disponible hasta mediados de febrero.

Por otro lado el club continúa a la espera del regreso de los internacionales Baba y Lago, que han jugado partidos de la primera fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 con Ghana y Costa de Marfil. Ya que el Mallorca no juega en Vallecas hasta el lunes van a tener tiempo de incorporarse a los entrenamientos.