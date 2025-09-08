La Hermandad de los Alfonsinos y el espíritu del Real Mallorca

Cerca de 50 personas forman la Hermandad de los Alfonsinos representando el espíritu original de la fundación del actual Real Mallorca en 1916 bajo la denominación de Alfonso XIII. Fundada en la década de los 70 por el periodista Miguel Caldentey «Kalet», la Hermandad se reunió este pasado fin de semana para celebrar su aniversario, en un acto en el que contó con la colaboración plena del club. «Debemos proteger el legado del Alfonso XIII», afirma su presidente, Pep Ginard, que con 88 años ya cumplidos ha vivido todas y cada una de las temporadas del Mallorca en Primera División.

Celebrada la trobada anual dels Alfonsins, en un ambient d’emoció i estima pel Club ❤️🖤 pic.twitter.com/XUnF8XroiV — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 7, 2025

El domingo cinco de marzo de 1916 en el número 8 de la calle Armengol de Palma, en una travesía de Sant Jaume, dos de los tres principales equipos de la ciudad, el Palmesano y el Luliano, se fusionaron para formar un nuevo club llamado Alfonso XIII. Se les unieron otros jugadores que habían decidido abandonar el que entonces era el equipo más potente de Mallorca, el Veloz Sport, que había declinado la invitación del ingeniero agrónomo catalán Adolfo Vázquez Humasqué por temor a que el emergente deporte del football restara importancia al ciclismo, disciplina que practicaba en el velódromo de Tirador.

El Alfonso XIII se mantuvo en categorías regionales hasta 1931, cuando el advenimiento de la II República le obligó a modificar su denominación por la de CD Mallorca para evitar que un grupo de enfurecidos republicanos destrozara su local social, ubicado en la actual Plaza de las Tortugas. La astucia del consejere, que al verlo venir borró de la pizarra el nombre de Alfonso XIII y lo sustituyó por el de CD Mallorca, fue recibida con una cerrada ovación. La directiva ratificó el acuerdo en Junta Extraordinaria al día siguiente.

La Hermandad de Antiguos Alfonsinos es el último recuerdo que queda de la denominación original del club, cuya autoría difícilmente se puede atribuir a Adolfo Vázquez Humasqué, que era republicano y que de hecho murió en México en el exilio. Probablemente fue Pedro Barbarín Lesenne el artífice, pero ningún documento se conserva al respecto y por supuesto todo pertenece al capítulo de la especulación.