Hallan en Ibiza el cadáver de un hombre de 66 años dentro de la caravana en la que vivía

Tétrico suceso el vivido en Ibiza en la mañana de este martes. Los vecinos de municipio de Sant Antoni han hallado el cadáver de un hombre español de 66 años de edad en el interior de la caravana en la que vivía, en la zona de Sa Casilla. Según las primeras pesquisas, la víctima podría llevar muerta desde el mes de julio.

Los vecinos vieron que la caravana estacionada no se movía, por lo que fueron a ver qué pasaba y encontraron al hombre muerto y en avanzado estado de descomposición. Rápidamente, dieron el aviso sobre las 10:00 horas a la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar.

Loa agentes constataron la presencia de un cuerpo perteneciente a un varón que se encontraba tumbado en el sofá de la caravana. Durante la inspección, la Guardia Civil descartó cualquier indicio aparente de violencia.

El hombre fallecido residía en la caravana desde hace unos cinco años.

Tras la autorización judicial para el levantamiento del cadáver, y debido a su estado y a las reducidas dimensiones de la caravana, se contó con la colaboración de los bomberos de Ibiza para extraer el cuerpo.

La autopsia determinará la causa exacta de la muerte del hombre.