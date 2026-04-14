La Half Marathon de Magaluf 2026 cuelga el cartel de ‘sold out’ y bate su récord con 2.000 participantes

La Half Marathon de Magaluf 2026, que se celebra este sábado 18 de abril, cuelga el cartel de sold out y bate su récord histórico con 2.000 participantes.

La prueba ha hecho historia al agotar la totalidad de sus dorsales con meses de antelación, con 1.500 inscritos en sus dos distancias principales y más de 500 en sus actividades paralelas.

La Half Marathon Magaluf se ha consolidado como un proyecto deportivo-turístico estratégico para poner en valor la zona de Calvià como destino idóneo para el entrenamiento y la competición durante cualquier época del año, destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

Los datos de esta edición confirman el éxito de este modelo: más del 65% de las personas inscritas proceden de fuera de Baleares y un 54% del censo total viajará desde fuera de España.

Para fomentar este impacto económico en el comercio local del municipio, la organización ha impulsado diferentes acciones, entre ellas, la celebración de una Pasta Party Itinerante, permitiendo a los atletas y a sus acompañantes disfrutar de la gastronomía del destino canjeando tickets en los restaurantes de Magaluf, Palmanova y Son Ferrer adheridos, durante los días previos y posteriores a la prueba.

Desde el punto de vista puramente deportivo, la carrera destaca por ofrecer circuitos llanos, rápidos y homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA)16, garantizando la oficialidad de todas las marcas conseguidas.

El sábado 18 de abril, la Pista de Atletismo de Magaluf será el epicentro del evento, dando el pistoletazo de salida a la Media Maratón a las 17:30 horas y a la prueba de 10 kilómetros a las 17:40 horas.

Los circuitos, de carácter urbano, mostrarán las avenidas y paseos de playa más destacados de Magaluf, Son Ferrer y Palmanova, todo ello envuelto en un espectacular ambiente de carrera gracias a los puntos de animación con DJ’s, batucadas y grupos de música.

La organización de la Half Marathon Magaluf corre a cargo de la Fundación Calvià 365 y el Ayuntamiento de Calvià, contando con el respaldo normativo de la Federación de Atletismo de las Islas Baleares (FAIB).